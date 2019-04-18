جمهور جدة يترقب إطلالة تاريخية للقيصر الليلة

تشهد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة الليلة حفلة منتظرة للنجم كاظم الساهر حيث يطل "القيصر" للمرة الأولى أمام محبيه هناك بدعم من الهيئة العامة للثقافة والتنظيم live360.

فيما ستحتضن الخبر الحفلة الثانية يوم 19 أبريل، والصالات الخضراء في العاصمة الرياض ستشهد إقامة الحفلة الأخيرة يوم 20 أبريل.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يصافح فيها القيصر جمهوره في السعودية، حيث كانت الإطلالة الأولى في مهرجان سوق عكاظ بالطائف في يوليو العام الماضي، والحفلة الثانية في فبراير العام الحالي ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بالعلا وحققت أصداء كبيرة.