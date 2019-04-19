كاظم الساهر يشعل الجمهور في جدة

كان الجمهور في السعودية على موعد يوم الخميس مع الفنان كاظم الساهر في الحفلة التي احتضنتها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برعاية الهيئة العامة للترفيه واللجنة الفنية بهيئة الثقافة، وذلك ضمن جولة القيصر الغنائية التي تستمر 3 أيام في عدد من مدن السعودية.

اعتلى الساهر المسرح وسط ترحيب المحبين الذين بانت عليهم ملامح اللهفة والانتظار، وقدم خلال الحفلة مجموعة من أشهر أغنياته التي تفاعل معها الحضور.

ولم ينسَ كاظم قبل أدائه لآخر أغنية على المسرح "مدرسة الحب" شكر الفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقار حسن خالد، وأيضاً توجيه التحية والشكر للجمهور الحاضر، معبراً لهم عن سعادته الغامرة لغنائهم معه والتفاعل والاحتفاء الذي وجده من قبلهم.

وشهد الحفل عددا من الفعاليات، حيث شارك عازف القانون السعودي شادي الأزهري بوصلة موسيقية وسط أجواء ربيعية ممتعة لقيت تصفيقا وتفاعلا من الحضور.