أصالة لأحلام: "خلص"

نشب خلاف بين أحلام وأصالة، إثر تغريدة نشرتها إحدى متابعي الفنانة أحلام، طالبت المتابعة فيها أصالة بالرد على تهنئة أحلام لها بأغنية بإطلاق فيديو كليب أغنيتها "بنت أكابر"، والتي قامت أحلام بحذفها لاحقاً.

ردت أحلام على المتابعة قائلة: "أنتي تفتكرين إني انتظر منها أو من غيرها أصلًا ردْ، أنا كتبت لها كفنانة فقط قدمت فن جميل".

أحلام ياعزيزتي دائماً...

خلّلي الّلي بيننا بيننا ، ومابدنا نفتح مواضيع مالها معنى، مافي حدا ظلم التاني، لأنّه نحنا (أنا وأنتي) كبار وبنفهم ، خلص ياحلّومه وحياة تاجك خلص، أنتي ملكه ومتسامحة وسامحيني خصوصاً وجايه رمضان، وبالنّسبه لمباركتك شكراً جزيلاً (هي من جدّ شكراً ) و#خلص https://t.co/LYKqV33Iib — Assala (@AssalaOfficial) April 18, 2019

وأضافت أحلام: "وياما كتبت لي أصالة الكثير مع صدور ألبومي أو أغانيي، ولو ظلمتني بتظل غالية كفنانة أقدرها وأحترمها حتى تعتذر عن ظلمها لي، وبشر الظالم بالظلم ولو بعد حين، شكراً على محبتكم".

نعم ؟؟؟؟ نعم؟؟؟؟؟ آمريني نعم ؟؟؟؟؟؟؟ — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) April 18, 2019

هذا الرد أثار حفيظة الفنانة السورية أصالة، التي ردت على أحلام، قائلة: "أحلام يا عزيزتي دائماً، خللي اللي بيننا بيننا، وما بدنا نفتح مواضيع مالها معنى، ما في حدا ظلم التاني، لأنّه نحنا (أنا وأنتي) كبار وبنفهم".

نعم ؟؟؟ في كلامي شي ضايقك لما كتبت هالتغريده قلت مش بنتظر منها ولا من اي حد شكر وقلت كلام طيب عنك وانتي طلمتيني والظلم ظلمات ونقطه وشدخل تاجي يا اصوله 👸🏻 — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) April 18, 2019

وتابعت أصالة: "خلص ياحلومة، وحياة تاجك خلص، أنتي ملكة ومتسامحة، وسامحيني خصوصاً وجاية رمضان، وبالنسبة لمباركتك شكرًا جزيلًا وخلص".

لتعلق أحلام بعدة تغريدات قائلة لها: "وشفيها أصولة زعلانة، وحياه تاجي، سامحتك سامحتك سامحتك كتير سامحتك سامحتك بقلبي الكبير، ومش غصب عني ولا ضعف مني ولكن لأني بغني بضمير".

وشفيها اصوله زعلانه — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) April 18, 2019

وتكمل: "نعم ؟؟؟ في كلامي شيء ضايقك لما كتبت هالتغريدة قلت مش بنتظر منها ولا من أي حد شكر، وقلت كلام طيب عنك وإنتي ظلمتيني والظلم ظلمات ونقطة، وشدخل تاجي يا أصولة".

وشفيه تاجي 👸🏻 — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) April 18, 2019

الجدير بالذكر، أن هذا ليس الخلاف الأول بين الفنانتين إلا أنهما عادة ما تتجاوزان كل خلاف.