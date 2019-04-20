إليسا غاضبة على تويتر.. تحذر وتهدد بـ"البلوك"

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا تحذيراً إلى متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من السخرية من دينها، وذلك بعد أن نشرت صورة للمسيح والعذراء على حسابها الشخصي في "إنستغرام"، احتفالًا بعيد الفصح لدى المسيحيين.

وكتبت إليسا في تغريدتها عبر تويتر: "كل من يسخر من ديني فنصيبه سيكون بلوك من دون حتى التفكير بالأمر. في هذه النقطة، لا أساوم، ولن أدير خدي الأيسر أبدا".

كل من يسخر من ديني فنصيبه سيكون بلوك من دون حتى التفكير بالأمر. في هذه النقطة، لا أساوم، ولن أدير خدي الأيسر أبدا — Elissa (@elissakh) April 19, 2019

يذكر أن الفنانة إليسا تستعد بالفترة الحالية لطرح أغنيتها "كرهني" على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.