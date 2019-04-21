بعد "زواج متوارٍ عن الأضواء".. أديل تعلن طلاقها

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المغنية أديل انفصلت عن زوجها سايمن كونيكي، مستندة إلى بيان صادر عن ممثلي الطرفين.

وقال بيني تارانتيني وكارل فيش في البيان إن أديل وزوجها "ملتزمان بتربية ابنهما (أنجيلو ست سنوات) معا وبحب" ويطلبان احترام "خصوصيتهما" من دون إيراد أي سبب للانفصال.

وكانت المغنية البريطانية أكدت في آذار/مارس 2017 أنها متزوجة خلال حفلة في بريسبان في أستراليا واضعة حدا لتكهنات استمرت سنوات طويلة حول طبيعة علاقتها بسايمن كونيكي وهو خبير مالي سابق أسس منظمة "دروب فور دروب" الخيرية لتعزيز الحصول على المياه العذبة في العالم بأسره.

وكانت أديل على علاقة بسايمن قبل ثماني أعوام، وعاشت معه قصة حب وكانت تحرص على عدم الظهور معه إعلاميا إلا نادرا.

وأديل واحدة من أبرز الفنانين البريطانيين، حيث حطمت ألبوماتها الأرقام القياسية لمبيعات التسجيلات، كما حصلت على سلسلة من الجوائز.

فقد فازت من قبل بـ15 جائزة غرامي، 6 منها عن ألبومها (21) في 2011.

وفي عام 2015، تجاوز مبيعات ألبوم (25) 7.4 مليون نسخة في الولايات المتحدة وحدها.