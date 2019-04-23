مذكرات برنس.. صور ومعلومات غير منشورة عن المغني الشهير

ينتظر محبو المغني الأميركي الشهير برنس، صدور مذكراته غير المكتملة بعنوان "ذي بيوتيفول وانز" في تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد ثلاث سنوات على وفاته المفاجئة في نيسان/أبريل 2016، وفق ما أعلنت دار النشر"بنغوين راندوم هاوس".

وكان برنس الذي توفي بجرعة زائدة من الفنتانيل عن عمر يناهز 57 عاما، أعلن قبل شهر من وفاته أنه سيروي قصته بكلماته الخاصة في كتاب كان من المقرر أن يصدر في العام 2017.

وقالت دار النشر إن الكتاب الذي سيصدر في 29 تشرين الأول/أكتوبر، يضم صورا لم تنشر من قبل وقصاصات من مسودات أغنياته إضافة إلى النصوص التي بدأ برنس كتابتها.

ويضم هذا الكتاب أيضا مقدمة كتبها دان بيبنبرينغ الذي كان بدأ التعاون مع برنس في الكتاب في الأشهر التي سبقت وفاته.

يذكر أن عنوان المذكرات تحمل عنوان أغنية من ألبوم "بوربل رين" (1984) الذي اعتبر من أهم الألبومات في تاريخ الموسيقى.