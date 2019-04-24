"بريد الليل" للبنانية هدى بركات تفوز بجائزة "بوكر"

فازت رواية "بريد الليل" للكاتبة اللبنانية هدى بركات مساء أمس الثلاثاء بالجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر" التي تمنح في أبوظبي.

واختارت لجنة التحكيم في الدورة الثانية عشرة من هذه المسابقة الأدبية العريقة الرواية الفائزة من بين ست وصلت إلى القائمة القصيرة.

وتترافق هذه الجائزة مع مكافأة نقدية قدرها 50 ألف دولار.

و"بريد الليل"عبارة عن قصص أشخاص هاربين من مصائرهم، بينهم مهاجرون ومهجّرون، ومنفيون ومشردون.

وقال الناقد والباحث المغربي شرف الدين ماجدولين رئيس لجنة التحكيم خلال الحفل "تعبّر رواية بريد الليل عن تجربة في الكتابة الروائية شديدة الخصوصية بتكثيفها واقتصادها اللغوي وبنائها السردي وقدرتها على تصوير العمق الإنساني".

وأضاف "يتمثّل تحديها الكبير بأنها استخدمت وسائل روائية شائعة وأفلحت في أن تبدع داخلها وأن تقنع القارئ بها".

وقد بيعت حقوق ترجمة الرواية إلى الإنكليزية على أن تصدر عن دار "وانورلد" في بريطانيا العام 2020.

من هي هدى بركات

ولدت هدى بركات في بيروت العام 1952، وعملت في التدريس والصحافة وتعيش حاليا في باريس، حيث أصدرت ست روايات ومسرحيتين ومجموعة قصصية.

وكانت فرنسا منحتها وسامين تكريما لأعمالها الروائية "حجر الضحك" العام 1990، و"أهل الهوى" (1993) و"حارث المياه" (2000) و"سيدي وحبيبي" (2004).

وضمت القائمة القصيرة النهائية المؤلفة من ست روايات هذا العام، كاتبتين سبق لهما الوصول إليها، هما إنعام كجه جي من العراق التي ترشحت للقائمة القصيرة العامين 2009 و2014 عن روايتي "الحفيدة الأمريكية" و"طشّاري"، والسورية شهلا العجيلي التي وصلت إلى القائمة القصيرة العام 2016 عن رواية "سماء قريبة من بيتنا".

ووصلت هدى بركات إلى القائمة الطويلة العام 2013 عن رواية "ملكوت هذه الأرض".

وكانت بركات قالت بعد ترشيحها للقائمة القصيرة "ما دفعني إلى الشكل الأخير للرواية كان نفاذ مشاهد المهاجرين الهاربين من بلدانهم إلى وساوسي".

وتابعت "هؤلاء المشردون في الأرض، المستقلون قوارب الموت لا يريد العالم النظر إليهم إلا ككتلة غير مرغوب فيها أو كفيروس يهدد الحضارة".

وترشحت للجائزة 134 رواية لكتّاب من تسع جنسيات.

والعام الماضي فازت رواية الأردني ابراهيم نصرالله "عام الكلب الثانية" بالجائزة.

والجائزة العالمية للرواية العربية هي مكافأة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، أطلقت في أبوظبي العام 2007، وتقوم "هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة" في الإمارات بدعمها ماليا.