بعد غياب علي عبدالكريم يعود.. وإطلالة مرتقبة في حائل

يعود الفنان السعودي، علي عبدالكريم، إلى أجواء الحفلات الرسمية في السعودية بعد غيبة طويلة، وتمثل عودة هذا الفنان قيمة كبيرة لدى جمهور الأغنية، الذي يرتبط بعلاقة وثيقة مع روائعه الغنائية.

كما أن إطلالته المرتقبة الجمعة في (عروس الشمال) حائل من خلال حفلة تجمعه بالفنان عبادي الجوهر وجدت حفاوة خاصة لدى متذوقي الطرب والأغنية الأصيلة.

ويعد علي عبدالكريم أحد الفنانين الذين وضعوا بصمة غنائية في ذاكرة المستمع خلال الثمانينيات ومطلع التسعينيات.

كما أنه أحد الفنانين المهتمين بتوظيف الموروث والألحان السعودية في الموسيقى، واشتهر في نجوميته باسم "مطرب الشباب".

في حين أن سوء حظه حرمه من حفلة رسمية كانت مقررة قبل عامين على مسرح المفتاحة في أبها، إلا أنها ألغيت في ظروف غامضة مع حفلة أخرى.

يذكر أن علي عبدالكريم كانت انطلاقته الفنية عام 1976 وتعاون مع كبار الشعراء والملحنين في الأغنية السعودية، وفاز بعدد من الجوائز المقدمة من المهرجانات العربية.