اللبنانية كارين رزق الله: "انت مين" في رمضان

تطل الممثلة والكاتبة كارين رزق الله في شهر رمضان من خلال مسلسل بعنوان "انت مين"، وقالت كارين في حوار خاص لها مع "العربية نت"، إن هذا المسلسل الرمضاني يتحدث عن صدفة تجمع شخصين، تجعلهما يتساءلان عن ماضيهما ويبحثان عن حقائق معينة، ليكتشفا أموراً لم يكونا على علم بها.

وأشارت إلى أن المسلسل يحمل في طياته مشاعر عديدة، فيه الضحك، والحزن، والوجع، والبكاء وخفة الدم أيضا.

يشارك كارين في هذا المسلسل نخبة من الممثلين، منهم عمار شلق، عايدة صبرا، جوليا قصار وغيرهم.

كارين أكدت أن التحدي عندها مزدوج، ويكمن في الكتابة والتمثيل معاً، فهي دائماً تفضّل أن تكتب نصاً ذكياً لا يستفز عقول المشاهدين، كذلك تسعى لأن يكون عميقاً وبسيطاً في الوقت نفسه.

ونوهت إلى أنه من الصعب الجمع بين البساطة والعمق، وبين البسمة والدمعة في نص واحد، مع أنها خلطة محببة لديها، ودائماً ما تتحدى نفسها في كتابة النص لتجسيد ذلك.

وعن التمثيل، أكدت أنها تحب أن تؤدي دورها على أكمل وجه، لكن الممثل يبقى دائماً غير راض عن نفسه، لذلك فهي تتحدى نفسها في كل مرة.

ورأت كارين أن هناك بعضا من نصوص الدراما اللبنانية رائع جدا، ولكن في المقابل هناك كتّاب نصوصهم عادية، لكنها تعتبر أن نصوص الدراما اللبنانية عموماً جيدة، وهي معجبة تحديداً بنصوص كلوديا مرشليان.

بعيداً عن الكتابة والتمثيل، تهوى كارين البقاء أحياناً في المنزل مع ابنتيها، فهي "بيتوتية"، وأحياناً تسافر معهما وتقرأ وتجتمع بالأصدقاء.