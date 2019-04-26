هذا ما قاله فنان العرب بمصر عما تعيشه السعودية فنياً

سهرة غنائية من طراز خاص يقدمها فنان العرب محمد عبده على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية مساء الجمعة، يستمع فيها الجمهور إلى جديد فنان العرب.

تلك الأمسية الفنية التي عقد قبلها مؤتمر صحافي بأحد فنادق القاهرة الكبرى من أجل الحديث عن العديد من النقاط والأمور الفنية خاصة بعد إصدار ألبومه الجديد "يا غافية قومي".

الألبوم الذي احتاج إلى فترة تجاوزت العشرة أشهر من أجل الإعداد له، وقدم ألحانه الموسيقار طلال من خلال مجموعة من الأعمال الموسمية المختلفة عما تم تقديمه من قبل.

وأعرب فنان العرب عن سعادته بتواجده في مصر من أجل الحفل الغنائي السنوي الذي يقدمه، كما أكد المايسترو هاني فرحات قائد الفرقة الموسيقية في الحفل الغنائي أنه كان يحلم بالوقوف على المسرح إلى جوار محمد عبده، وسعيد للغاية بأن يكون قائد الفرقة الموسيقية للعام الثاني على التوالي.

فيما أكد فنان العرب أنه سعيد بما يحدث في الوطن العربي، وبالتحديد في المملكة العربية السعودية التي تعيش ربيعا وانفتاحا فنيا ثقافيا شبابيا بمعنى حقيقي للربيع، كما أشار إلى كونه يراوده حلم إنشاء أكاديمية موسيقية باسمه في المملكة العربية السعودية من أجل تدريس الموسيقى والفنون.

وفيما يتعلق بغيابه عن التلحين، أكد عبده أنه قرر أن يستثمر صوته في إبراز إبداعات ملحني الجيل الجديد الذين كان عليهم أن يبرزوا وهذا لن يكون إلا من خلال صوته، كما أشار إلى كونه واجه مشكلة تتعلق بأنه حينما كان يشرع في تلحين نص غنائي يشعر كأنه قام بتلحينه من قبل.

وأوضح فنان العرب أنه حينما جاء إلى مصر في البداية لم يكن هدفه الشهرة وإنما كان يسعى إلى نشر وإيصال الغناء السعودي إلى الشعب المصري وهو ما نجح فيه بالفعل.