رغدة تكشف لـ"العربية.نت" حقيقة حالتها الصحية

حالة من الجدل أثيرت حول الحالة الصحية للفنانة رغدة في الساعات الماضية، بعد ما ذكرته الإعلامية المصرية بسمة وهبة التي طالبت الجميع بالدعاء لرغدة بعد إصابتها بوعكة صحية.

ولم تكشف الإعلامية المصرية عما تعانيه الفنانة رغدة، واكتفت بالتأكيد على أنها بحاجة إلى الدعاء، بعد إصابتها بوعكة صحية عقب تصوير حلقة معها في برنامجها.

ومما زاد في غموض الأمر تلك الصور التي نشرها الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب المصري السابق، حيث ظهر بصحبة الفنانة رغدة داخل المستشفى.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، روت رغدة تفاصيل ما جرى، مؤكدة أنها تتفهم ما قامت به الإعلامية بسمة وهبة، حيث كانت رغدة على موعد مع تصوير حلقة ببرنامج بسمة وهبة. ذلك التوقيت الذي كانت مصر تشهد فيه طقسا سيئا، إلا أن رغدة أصرت على الذهاب والالتزام بموعدها، خاصة أن فريق البرنامج طلب منها كثيرا أن تحل ضيفة عليهم، وهو ما تحقق في النهاية.

رغدة التي تتواجد في الوقت الحالي بمنطقة العين السخنة من أجل قضاء إجازة أعياد الربيع، أكدت أنها كانت مرهقة للغاية أثناء تصوير الحلقة بسبب الأحوال الجوية.

وبعدها توجهت إلى المستشفى من أجل إجراء الفحوص الدورية التي تقوم بها كل عام للاطمئنان على صحتها، وتلقت وقتها اتصالا هاتفيا من بسمة وهبة، فأخبرتها رغدة أنها لا تستطيع التكلم في الوقت الحالي لأنها داخلة إلى المستشفى.

ويبدو أن هذا الأمر سبب سوء فهم لدى بسمة وهبة، ما جعلها تقوم بإعلان الأمر على هذا النحو، وهو ما تتفهمه رغدة بسبب النوايا الطيبة لدى الإعلامية المصرية.

إلا أن رغدة أعربت عن ضيقها من قيام الدكتور جمال شعبان بنشر صورها داخل المستشفى دون الرجوع إليها واستئذانها، وكذلك قيامه بالرد على الصحافيين حول هذا الأمر وهو ليس المستشار الخاص بها.

كما أن ما فعله تسبب بحالة قلق لدى أسرتها، حيث اتصل بها ابنها المتواجد خارج مصر بمجرد رؤيته تلك الصور من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية.

ورغم أن ما قامت به هو إجراء روتيني طبيعي، كما أنها أصيبت بنزلة برد تسببت في إرهاقها فقط، غير أن هذا الأمر كشف لها قدر الحب الذي تتمتع به لدى الجميع، بعد تلقيها أكثر من اتصال هاتفي من الداخل والخارج.