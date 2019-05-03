مرام البلوشي تكشف عن إصابتها بجلطة.. وهذه نصيحتها

كشفت الفنانة الكويتية، مرام البلوشي، عن إصابتها بجلطة، دخلت على إثرها أحد المستشفيات الكبرى. وشاركت البلوشي جمهورها بصورة لها من داخل المستشفى نشرتها على إنستغرام، حيث ظهرت فيها مرتدية ملابس المرضى، وحولها عدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى، وكتبت: "كل الشكر للاستشاري الدكتور محمد فوزي عبدالعليم أستاذ الحالات الحرجة للقلب والعناية المركزة على اهتمامه فيني، وشكراً لمستشفى دريم الحمد لله.. الله قدر ولطف ونصيحة مني لحد ينام زعلان ينجلط مثلي".

وتفاعل العديد من الفنانين مع منشورها وتحمدوا لها بالسلامة.

يذكر أن مرام تشارك في بطولة مسلسل "دفعة القاهرة" الكويتي، والذي سيعرض خلال شهر رمضان على شاشة MBC.

ويروي "دفعة القاهرة" قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات أثناء فترة دراستهن في أول دفعة كويتية منتدبة إلى القاهرة عام 1956.

كما يشارك في البطولة بشار الشطي وفاطمة الصفي، تحت إدارة المخرج علي العلي وتأليف هبة مشاري حمادة.