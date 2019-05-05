أصالة لأنغام: "لا أسامح بالغدر وخراب البيوت"

أكدت الفنانة السورية أصالة أنها تعيش في بعض الأحيان شعور الندم إثر مواقف معينة تمر بها.

وأوضحت أصالة في مقابلة تلفزيونية لها أن ما كان يربطها بالفنانة المصرية أنغام علاقة قوية جدا وصلت حد الأخوة، إلا أن أنغام قابلت هذه العلاقة بتصرفات أزعجت أصالة.

وتابعت أصالة أنها مع الوقت اكتشفت أن السبب يكمن باندفاعها القوي تجاه أصدقائها.

موضوع يهمك جدل كبير أثارته زيجة الفنانة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، تلك الزيجة التي تم تسريب أخبارها بالتزامن مع طرح... هل تسبب زواج أنغام بأزمة لها مع أصالة؟ ثقافة وفن

وعن ارتباط أنغام بالموزع الموسيقي المصري، أحمد إبراهيم، قالت أصالة إنها لم تكن تعلم شيئا عن الموضوع، لافتة إلى أنها تأثرت وحزنت بعد إعلان الخبر.

وأشارت إلى أنها لم تعاتب أو تلوم صديقتها، وأوضحت أنها لا تحب العتاب بجميع أشكاله، إلا أنها قامت بحذف أنغام من قائمة أصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفسرت أصالة ما حدث بينهما بأنها أحست بالغدر بسبب ما فعلته أنغام، وأن صداقتهما من المستحيل أن تعود كما كانت على الإطلاق، خاصة أن الكثيرين كان يصنفهما على أنهما أخوة، موضحة أنها لن تقبل اعتذار أنغام.

وقالت أصالة: "أنا لا أتسامح في خراب البيوت، فمهما كان الحب والعشق، يوجد أطفال وبيت قائم"، في إشارة منها إلى زوجة زوج أنغام الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الأولى وأطفاله منها.

وختمت حديثها قائلة: "لو استقللت طائرة على متنها مليار شخص لن تكون أنغام بينهم".