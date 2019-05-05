هذه أبرز الأعمال الدرامية في رمضان 2019

في ظل تنافس الشاشات العربية في تقديم عشرات الأعمال خلال رمضان، يترقب متابعو الدراما في السعودية والخليج العربي، بداية الموسم الرمضاني 2019 باهتمام واسع، متمنين الأمنيات بأن تكون هذه المسلسلات الرمضانية بمستوى الحدث وحجم الانتظار.

في هذا السياق، أكملت شاشة mbc استعداداتها بقائمة من أميز الأعمال الخليجية والعربية، حيث سيكون الجمهور على موعد مع الجزء الثاني من المسلسل السعودي "العاصوف"، والذي حصد نسبة مشاهدة عالية بجزئه الأول، كونه يعرض حقبة تاريخية من تاريخ السعودية، في حين يطرح في الجزء الثاني لهذا لعام حادثة "جيهمان" وهي المرة الأولى بأن يكون مسلسل يتناول هذه الحادثة التاريخية، فالعمل من بطولة ناصر القصبي وعبدالإله السناني وحبيب الحبيب وريم عبدالله وعبدالعزيز السكيرين، ونخبة من الفنانين، وهو من تأليف الدكتور عبدالرحمن الوابلي، وإخراج المثنى صبح، كما نال المسلسل عددا من الجوائز كأفضل مسلسل رمضاني العام الماضي.

ومن الأعمال السعودية في رمضان، مسلسل "هايبر لوب"، وهو يناقش بعض القضايا الاجتماعية بالمجتمع السعودي بطريقة درامية، وهو من تأليف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي، وبطولة أسعد الزهراني وحبيب الحبيب.

ومن الأعمال الخليجية مسلسل "وما أدراك ما أمي" تقدم بطولته إلهام الفضالة، وسيتناول أهم القضايا التي تناقش علاقة الأم بأبنائها، كما يناقش بعض القضايا الاجتماعية الأخرى.

في حين يدخل المسلسل الكويتي "لا موسيقى في الأحمدي" ضمن باقة المسلسلات الخليجية المشاركة في السباق الرمضاني لعام 2019، المسلسل من بطولة الفنان جاسم النبهان وعبد المحسن النمر ونور الكويتية وغرور صفر، ويشاركهم في العمل عدد كبير من نجوم الشاشة الخليجية، والمسلسل من تأليف منى الشمري، وإنتاج إيجل فيلم، وإخراج محمد دحام الشمري، ويشهد العمل فترة الستينات والأحداث التاريخية التي حدثت خلالها في مدينة الأحمدي الكويتية، وتدور الأحداث في إطار من الدراما الاجتماعية والسياسية، وتشهد الحلقات الكثير من الأحداث والمفارقات.

ومسلسل "دفعة القاهرة" ويحكي عن مجموعة من الطالبات الكويتيات المغتربات في مصر للدراسة بإحدى الجامعات في محافظة القاهرة، وهي أول دفعة كويتية دخلت إلى مصر، وكان ذلك في عام 1956م، وأثناء فترة دراستهن تعرضن للكثير من الأحداث والصراعات والمواقف المختلفة، حيث يتناول المسلسل خلال حلقاته على مدار الشهر رحلة هؤلاء الطالبات وكل ما واجههن خلال هذه الفترة.

كما تطل الفنانة شجون الهاجري، من خلال مسلسل عذراء، الذي سيعرض عبر شاشة قناة MBC دراما، في شهر رمضان، وتدور أحداثه حول قضية قتل تتهم بها شجون، ويتم القبض عليها، وتدور أحداث مسلسل عذراء في إطار درامي تراجيدي حول مجموعة من السجينات التي تلاقت حكايتهن خلف أسوار السجن وظلمته.

من جانبه يحمل مسلسل "أمنيات بعيدة" أفكارًا غير مطروقة، حيث يسلط الضوء على العلاقات الاجتماعية داخل البيت الواحد، ويتطرق إلى أختين توأم تختلفان في الأخلاق والفكر ومسيرة الحياة رغم تشابههما في الشكل، العمل من تأليف الروائية منى الشمري، وبطولة: هدى حسين، جمال الردهان، حمد العمان، عبدالله الطراروة، هنادي الكندري، وآخرون.

ويشارك الفنان محمد رمضان بمسلسل "زلزال" المقرر عرضه في رمضان ويشاركه في العمل الفنانة حلا شيحة وماجد المصرى وهنادي مهنى، بالإضافة إلى باقة من كبار فناني الشاشة المصرية.

وللدراما السورية نصيب بمسلسل "الحرملك"، تدور أحداث هذا المسلسل حول أن المماليك يحاولون الوصول إلى السلطة، وبالتالي يريدون التحكم والسيطرة على النظام السياسي، وتستمر أحداث هذا المسلسل في الدراما التاريخية والأحداث المشوقة.

وضمن سياق درامي يعكس أبعاد الصراع بين الحب من جهة والسلطة والمال من جهة أخرى، يجتمع النجوم قصي خولي ونادين نسيب نجيم ومعتصم النهار، يأتي مسلسل "خمسة ونص" المسلسل من كتابة إيمان السعيد، وإخراج فيليب أسمر، ويشارك في البطولة كل من رفيق علي أحمد، رولا حمادة، سينتيا صموئيل، قاسم منصور، سومر ديب، كارين سلامة وآخرين.

كما سيكون متابعو مسلسل "الهيبة" على موعد مع عرض الجزء الثالث، والذي تدور أحداثه بشكل مشوق عن قصة حب جديدة يخوضها تيم الحسن أو جبل شيخ الجبل، وصراعات داخلية من جهة ونزاعات مع قوى الأمن من جهة أخرى، إضافة إلى ما ينشأ من مشكلات، بسبب قصة الحب الجديدة.