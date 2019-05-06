آل سمير غانم يسيطرون على الأعمال الكوميدية في رمضان

أعمال درامية عدة تتنافس في سباق شهر رمضان، من أجل جذب المشاهد والفوز بأكبر نسبة مشاهدة وسط الموسم الدرامي الأبرز.

عشرات القصص التي يقدمها النجوم، كان للكوميديا نصيب ليس بالقليل منها، في ظل رغبة البعض أن يرسم البسمة على وجوه المشاهدين.

ورغم قلة الأعمال الكوميدية التي تقدم في شهر رمضان، إلا أن عائلة سمير غانم تسيطر على جزء كبير من تلك الأعمال، حيث تطل دنيا سمير غانم بمسلسلها "بدل الحدوتة 3".

وهو المسلسل الذي تقدم من خلاله حلقات منفصلة متصلة، في 3 حكايات متنوعة، على أن تقدم القصة الواحدة في 10 حلقات، من خلال مساعدة البطلة وفريقها في إنقاذ علاقة عاطفية يستحيل استمرارها.

وتعود دنيا سمير غانم لتقديم شخصية "لهفة" التي لعبتها من قبل في مسلسل يحمل اسم الشخصية وذلك بناء على طلب جمهورها، كما يطل بصحبتها في العمل والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وفي عمل جديد، تلعب إيمي سمير غانم دور البطولة من خلال مسلسل "سوبر ميرو" الذي تلعب فيه شخصية "أميرة" الفتاة التي تعمل بإحدى المؤسسات الصحافية وترغب في أن تكون بطلة خارقة من أجل مساعدة نفسها والجميع.

العمل يشاركها بطولته حمدي الميرغني كما يطل بصحبتها سمير غانم الذي يلعب دور والدها الذي يعاملها كطفلة صغيرة ويحرص عليها بشكل كبير.

وفي ظل المنافسة العائلية المستمرة قرر حسن الرداد أن يقدم مسلسلا منفصلا بعيدا عن زوجته إيمي سمير غانم، حيث يطل بمسلسله الجديد "الزوجة الـ 18" الذي يشاركه بطولته ناهد السباعي ومحمود البزاوي.

المسلسل يقدم من خلاله حسن الرداد شخصية "حمزة" متعدد الزيجات، الذي يتزوج أكثر من مرة ويجمع بين أكثر من زيجة، حتى يصل إلى الزيجة رقم 18 التي تنقلب بعدها الأحوال رأسا على عقب.

وبعيدا عن عائلة سمير غانم يقدم الفنان أحمد فهمي مسلسلا كوميديا هذا العام بصحبة خطيبته الفنانة هنا الزاهد، يحمل اسم "الواد سيد الشحات".

ويقدم فهمي من خلال المسلسل قصة شاب فقير يتزوج من فتاة غنية ليندهش الجميع من هذا الأمر، ويكتشف بعدها أن هناك أشخاصا يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه اعتقادا بأن أحد أفراد عائلته قام بالنصب عليهم فيها.

كما يطل نجوم "مسرح مصر" من خلال مسلسلين في شهر رمضان، الأول يحمل اسم "فكرة بمليون جنيه" الذي يقوم ببطولته علي ربيع ويشاركه صلاح عبد الله وصابرين.

ويقدم من خلاله قصة شاب يؤمن بحل ما لمشكلاته ومشكلات مجتمعه الصغير، ويسعى جاهدا لتنفيذ هذا الحل ما يتسبب في وقوع العديد من المفارقات الكوميدية.

كما يلعب مصطفى خاطر بطولة مسلسل يحمل اسم "طلقة حظ" ويشاركه بطولته محمد أنور وآيتن عامر وهبة مجدي، ويقدم من خلاله شخصية شاب يواجه أزمات مع شقيقاته بسبب صراعهن مع زوجته، وهو ما يتسبب في العديد من المفارقات.