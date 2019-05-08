بعد بلبلة "الكوب".. هذا ما فعله أشهر مسلسل على الشاشة

بعد أن ضجت الدنيا بكوب القهوة الدخيل الذي ظهر على حين غرة في أحد أضخم المسلسلات التلفزيونية على الشاشة الصغيرة.

قامت شبكة HBO الأميركية التي تعرض Game of Thrones بحذف كوب القهوة الذي ظهر في الحلقة الرابعة من الموسم الثامن

وأكدت الثلاثاء أن باستطاعة أي مهتم مشاهدة النسخة المعدلة عبر خدمة HBO Now

وكان مخرج العمل الفني هوك ريشتار صرح في وقت سابق الثلاثاء بأنه لم يشاهد الحلقة بسبب تأكده من عدم وجود أية أخطاء في نسخ الأفلام وحلقات المسلسلات النهائية ما قبل العرض.

كما أوضح أن كوب القهوة كان "خطأ غير مقصود" وأن المشاهدين قاموا بتضخيم الأمر زيادة عن حده .

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مزحة وإعلان جاني!

من جهتها، قدمت بيرني كولفيلد وهي واحدة من المنتجين التنفيذيين للمسلسل العالمي الذي تنتجه شبكة (إتش.بي.أو) اعتذارا لمحبي المسلسل. وقالت في مقابلة مع إذاعة (واي.إن.واي.سي) في نيويورك يوم الاثنين "لا أستطيع أن أصدق ذلك. مصممو الديكور والمسؤولون عن القطع والأدوات (المستخدمة في المسلسل) يتحملون المسؤولية بنسبة ألف في المئة".

وتابعت مازحة "نحن آسفون. ويستروس كانت أول مكان تظهر فيه قهوة ستاربكس".

إلى ذلك، أدلت شركة ستاربكس، وهي أكبر سلسلة متاجر متخصصة في القهوة في العالم، بدلوها في الدعاية غير المقصودة لها في المسلسل الذي يشاهده أكثر من 30 مليون شخص في الولايات المتحدة وحده.

يذكر أن الحلقة الأخيرة من الموسم الأخير من المسلسل المقتبس عن سلسلة كتب "أغنية الجليد والنار" (إيه سونج أوف أيس أند فاير) للكاتب جورج آر.آر. مارتن، تعرض يوم 19 مايو .