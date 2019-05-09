إد شيرين يتجاوز "أديل" في الثراء.. وهذا ما يملكه!

المصدر: لندن - أ ف ب

تضاعفت ثروة مغني البوب البريطاني "إد شيرين" خلال سنة واحدة لتتخطّى تلك التي تملكها الفنانة أديل، بحسب التصنيف الأخير من إعداد "صنداي تايمز" الذي سيصدر كاملا يوم الأحد القادم.

وتقدّر ثروة صاحب أغنية "شايب أوف يو" (2017) بحوالي 160 مليون جنيه إسترليني. وهو يحتل المرتبة السابعة عشرة من أصل أربعين في التصنيف، متقدّما على أديل التي أتت في المرتبة الثانية والعشرين مع ثروة قدرها 150 مليون جنيه إسترليني.

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وأوضحت "صنداي تايمز" أن "شيرين وأديل يغرّدان خارج السرب"، فالمراتب الأعلى في التصنيف هي "من نصيب فناني روك كبار في السنّ تمتدّ مسيراتهم على عقود عدّة".

وتصدّر هذا التصنيف لأغنى الموسيقيين البريطانيين المؤلّف أندرو لويد ويبر (71) عاما المعروف عالميا باستعراضات موسيقية من قبيل "كاتس" و"ذي فانتوم أوف ذي أوبرا"، مع ثروة بقيمة 820 مليون جنيه إسترليني.

وتلاه في المرتبة الثانية مغني "بيتلز" بول ماكارتني مع زوجته نانسي شيفل ثمّ فرقة "يو تو"، و إلتون جون وميك جاغر.

وخسر ماكارتني وزوجته صدارة التصنيف التي كانا يحتلانها العام الماضي، مع انخفاض ثروتهما بحوالي 70 مليون جنيه في خلال سنة واحدة، لتبلغ الآن نحو 750 مليونا.

أما ثروة فرقة "يو2" الإيرلندية، فتقدّر بحوالي 583 مليون جنيه إسترليني، وتلك التي يملكها إلتون جون بقرابة 320 مليونا، مقابل 275 مليونا لميك جاغر.