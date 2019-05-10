نانسي عجرم: هذا ما أحبه بمصر.. وهذه قصة "راجل ابن راجل"

بعد مضي 3 أشهر على ولادة طفلتها ليا، عادت الفنانة نانسي عجرم إلى الساحة الفنية لمتابعة نشاطاتها الفنية.

وفي حديث مع "العربية.نت"، أكدت نانسي أنها تحاول قضاء معظم وقتها مع طفلتها ليا لأنها تحتاجها كثيراً في هذه الفترة، حسب تعبيرها، إلا أنها في المقابل تحاول ألا تقصر في عملها الفني ولا تجاه بقية عائلتها المؤلفة أيضاً من زوجها وابنتيها الأخريَيْن إيللا وميلا، لذلك هي تحاول قدر المستطاع تنظيم وقتها، حسب ما كشفته الفنانة.

وأكدت نانسي أنها تطبخ بنفسها أحياناً مع العلم أن لديها طبّاخا يساعدها في تحضير المأكولات في المنزل. وشددت على أن "شعور الأمومة لا يوصف ولا يمكن لأحد أن يُخبر عنه إلا لِمن اختبره، فهو شعور مميز".

وعما إذا كانت لدى ابنتيها أي ميول غنائية، كشفت نانسي أن ابنتها إيللا تظهر لديها بعض هذه الميول، "لكنها وشقيقتها ستختاران ما تريدانه سواء في الغناء أو غيره مستقبلاً".

وفنياً، أطلقت نانسي أغنية وطنية مصرية هي "راجل ابن راجل". وأوضحت أنه حين عُرِضت عليها هذه الأغنية أحبتها كثيراً وشعرت أنها "تدخل إلى القلب"، كما أنه كان قد حان الوقت كي تؤدي أغنية جديدة لجمهورها المصري، حسب تقديرها.

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وتابعت الفنانة حديثها عن الشعب المصري، مؤكدةً أن علاقة مميزة تربطها به وبمصر كبلد. وأضافت: "نحن نحب بعضنا من القلب"، مؤكدة أن هذه المحبة لطالما ترجمتها في أعمالها الفنية وحفلاتها ومهرجاناتها.

وتابعت نانسي أن أكثر ما تحبه في مصر شوارعها حين تمشي فيها ليلاً، بالإضافة للأوقات التي تقضيها في الأستديوهات هناك لتسجيل أغنياتها الجديدة أو الاستماع للألحان.

وفي سياق متصل، تعاونت نانسي منذ أسبوعين مع الفنان المصري تامر حسني حيث سجلت وصورت ديو لإعلان تلفزيوني.

وفي حديثها مع "العربية.نت"، تطرقت نانسي إلى ألبومها الجديد، فقالت إنها بدأت تختار أغنياته وتقوم بتسجيلها كي تنجزه ولو أنه لا وقت محدداً بعد لإصداره.

وأشارت إلى أنها تحرص في كل ألبوم على أن تكون هناك حصة للأغنية الخليجية. ورأت أن الأغنية الخليجية لها رونقها الخاص بها وهذا ما يميزها عن الألوان الغنائية الأخرى.