البيرو.. قيود على زيارة "القلعة الضائعة"

ستضع السلطات البيروفية قيودا على زيارة مدينة ماتشو بيتشو (المعروفة بالقلعة الضائعة) التابعة لحضارة الانكا، حاصرة زيارات السياح بمعبدين وهرم لتجنب تعرضها لأضرار إضافية.

وستطبق هذه القيود في مرحلة أولى من 15 أيار/مايو إلى 28 منه وتشمل معبد الشمس ومعبد كوندور وهرم إنتينواتانا على ما أعلنت وزارة الثقافة.

ويمكن لستة آلاف سائح موزعين على جولتين يوميا زيارة الحصن الشهير المشيد في القرن الخامس عشر على الجانب الشرقي من جبال أنديس. وبموجب الإجراءات الجديدة، ستكون أمامهم ثلاث ساعات كحد أقصى لزيارة المعالم الثلاثة.

وقال مدير موقع ماتشو بيتشو الأثري خوسيه باستانته "إنها إجراءات تجريبية تهدف إلى المحافظة على التراث الثقافي مع تسهيل زيارات السياح". وإذا اثبتت فعاليتها فإنها ستصبح دائمة اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو.

وشيدت مدينة ماتشو بيتوشو وتعني "الجبل القديم" باللغة المحلية في عهد الإمبراطور باتشاكوتيك (1438-1471). وقد اكتشفها المستكشف الأميركي هيرام بينغهام العام 1911 وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية منذ العام 1983.

وهي تقع على مسافة مئة كيلومتر تقريباً من كوسكو عاصمة إمبراطورية الإنكا سابقاً في جنوب شرق البيرو الحالية.