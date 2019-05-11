"آي دونت كير".. جاستن بيبر يحل مشاكله النفسية

أصدر جاستن بيبر الجمعة أغنية ثنائية مع البريطاني إد شيران يتناولان فيها موضوع الاضطرابات النفسية، بعد أشهر على كشف المغني الكندي أنه يعاني مشكلات نفسية.

وجاء في كلمات الأغنية "مع كل الأشخاص من حولي، أشعر بقلق يشلني". والأغنية بعنوان "آي دونت كير" وتتناول انطباعاتهما حول سهرة.

ويقول إد شيران في الأغنية "لا أظن أنني في مكاني في هذه السهرة. الجميع لديه الكثير ليقوله. وأنا لدي الانطباع بأنني لا أحد".

وهذا التعاون هو الثاني بين جاستن بيبر وإد شيران. ففي العام 2015 ألفا معا "لوف يورسلف" التي سجلها الفنان الكندي بمفرده بعد ذلك.

وفي نهاية آذار/مارس، قال بيبر (25 عاما) عبر "انستغرام" إنه يريد أن "يحل المشكلات التي تعود إلى أسباب عميقة حتى لا ينهار وليحافظ" على زواجه من العارضة هالي بالدوين التي تزوجها في أيلول/سبتمبر.

في العام 2017، أوقف جاستن بيبر جولته موضحا أنه يريد أن يحقق التوازن النفسي "لأصبح الرجل الذي أطمح إلى أن أكونه".

وفي مطلع نيسان/أبريل، كشف أنه يخضع لمتابعة نفسية ونشر عبر "انستغرام" صورة مرفقة بعبارة "جلسة علاج".

وكان إد شيران (28 عاما) أشار مرات عدة إلى أنه واجه صعوبات للتأقلم مع الشهرة دفعته إلى مشكلات إدمان.