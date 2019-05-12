عمرو سعد يتعرض لهجوم بسبب "بركة".. وهذا رده!

غضب كبير أصاب الفنان المصري عمرو سعد بسبب هجوم البعض على مسلسله الجديد "بركة" الذي يعرض خلال شهر رمضان.

وقابل الفنان المصري هذه الانتقادات بغضب شديد، بعدما وجه رسالة شديدة اللهجة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتحدث سعد في رسالته قائلاً: "شكرا لكل حقير تافه أو مأجور.. لأنه ببساطة وضح حجم المحبة والاحترام والشعبية وكفاية عليا ردكم"، وتابع عمرو سعد كلامه قائلاً "اتعودت اشتغل بس واجتهد علشان أفضل قد مسؤولية المكانة اللي انتم وضعتموني فيها".

وأكد سعد على كونه يصمت علن الإساءة بسبب ثقته في أنه لا يوجد شخص يستطيع التعتيم على النجاح أو يشتري الحب، موجهاً التحية لمتابعيه بسبب دعمهم له، قائلاً لهم "أنتم الحقيقة والرد ودليل النجاح الكبير على الأرض".

كما عدد الأدوار التي قام بلعب بطولتها قائلاً: "أنا يونس وبركة وعبدالعزيز وشحاتة وحسن الغريب وغيرها كتير.. ولسه إن شاء الله"، مشيراً إلى كونه سيعلن قريباً عن نسب المشاهدة الخاصة بمسلسله للرد على من يقول إنه لا تتم مشاهدته، مؤكداً أن النجاح مثل الحب لا يتم تزويره.

وأعلن في نهاية حديثه لجمهوره عن كون فيلمه الجديد "حملة فرعون" الذي يقوم ببطولته ويجسد من خلاله شخصية "فرعون" سيطرح قريباً بدور العرض، معتبراً أن جمهوره هو مصدر الطاقة الإيجابية بالنسبة إليه.