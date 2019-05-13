فنان مصري يعلن إصابته بالسرطان

مفاجأة صادمة أعلن عنها الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب، ابن الفنانة ليلى مراد، حينما كشف لأصدقائه عن إصابته بسرطان الرئة.

وأوضح الفنان زكي فطين عبد الوهاب أنه اكتشف الأمر بالصدفة، وذلك بعدما نشر صورة له عبر حسابه على "فيسبوك" وهو حليق الرأس، مؤكدا لأصدقائه أن هذا ليس شكلا جديدا له، وإنما جاء بعد اكتشافه إصابته بمرض سرطان الرئة حينما يقوم بإجراء فحوص طبية منذ شهر، مشيرا إلى كونه يتلقى علاجه في الوقت الحالي.

ويمر الفنان المصري بمعنويات مرتفعة، حيث أكد أنه يتعامل مع المرض مثلما قال الفنان فاروق الفيشاوي عن مرضه "دور برد وهيعدي"، طالبا من جميع مرضى السرطان أن يتعاملوا مع هذا المرض بنفس المنطق.

زكي فطين عبد الوهاب ابن المخرج فطين عبد الوهاب والفنانة ليلى مراد، وهو خريج معهد السينما عام 1983، وعمل في البداية كمساعد للمخرج علي بدرخان، كما ساعد يوسف شاهين في عدد من الأفلام قبل أن يشارك كممثل في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.