مزاد على قطعتين فنيتين قيّمتين من مجموعة شارل أزنافور

يُطرح عملان كان يملكهما المغني الراحل، شارل أزنافور، أحدهما منحوتة تقدر قيمتها بمليونين ونصف مليون يورو، للبيع في مزاد في باريس في الرابع من حزيران/يونيو المقبل، على ما أعلنت دار كريستيز الاثنين لوكالة "فرانس برس".

وقد كان المغني الفرنسي الشهير الذي توفي في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مولعاً بشدة بجمع الأعمال الفنية، وفق دار كريستيز للمزادات.

والعمل الأبرز في هذا المزاد هو منحوتة للفنانة الفرنسية جيرمان ريشييه (1902 – 1959) تتناول عالم مصارعة الثيران. هذه القطعة وهي واحدة من إحدى 10 نسخة أصلية من المنحوتة، معروضة في متاحف كبرى عدة في العالم بينها غوغنهايم في نيويورك والمتحف الملكي للفن المعاصر في بروكسل.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، بيعت هذه المنحوتة في باريس في مقابل أكثر من ثلاثة ملايين يورو بقليل، وهو سعر قياسي لأعمال جيرمان ريشييه النحاتة الفرنسية الذائعة الصيت عالميا.

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وقد اشترى شارل أزنافور هذه المنحوتة المنجزة في 1953 من صديقه المغني فريد مالا.

ومع تقديرات تحدد السعر المتوقع للمنحوتة بين 1.5 مليون يورو و2.5، تُعرض هذه القطعة للمرة الأولى في نيويورك بين 4 أيار/مايو و16 منه، ثم في هونغ كونغ بين 22 أيار/مايو و25 منه وبعدها باريس بين 27 أيار/مايو و4 حزيران/يونيو.

وتطرح قطعة أخرى من المجموعة التي كان يملكها شارل أزنافور، وهي منحوتة أنجزها النحات الفرنسي الراحل سيزار بالداتشيني سنة 1958، للبيع في هذا المزاد مع تقديرات بأن يراوح سعرها بين 60 ألف يورو و80 ألفا.