هجوم متبادل.. أزمة إخراجية تحاصر مسلسل دينا الشربيني

أزمة كبرى يشهدها مسلسل "زي الشمس" الذي تقوم ببطولته دينا الشربيني ويعرض في شهر رمضان الجاري، بعد عرض الحلقات الأولى من العمل.

حيث نشب خلاف إخراجي بين مخرج المسلسل سامح عبد العزيز والمخرجة كاملة أبو ذكري، خاصة أن العمل كانت تتولى إخراجه كاملة أبو ذكري، قبل أن يتم إسناد المهمة إلى سامح عبد العزيز.

وهو الأمر الذي تم خلال تصوير المسلسل ولم يتم وضع اسم المخرجة السابقة على شارة العمل، إلا أنه مع عرض حلقات المسلسل فوجئ الجميع بالمخرجة كاملة أبو ذكري تكتب عبر حسابها على "فيسبوك" لتوجه رسالة إلى شخص ما وتطالبه بعدم وضع اسمه على حلقات لم يتول إخراجها.

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حيث كتبت قائلة "أبسطها يا محترم كنت ما تحطش اسمك على شغل انت معملتوش"، وتابعت حديثها لتؤكد أن هذا الشخص لم يختر الديكور أو الممثلين أو حتى طريقة الأداء والتصوير.

وهو الأمر الذي قابله المخرج سامح عبد العزيز بالكتابة عبر حسابه على "فيسبوك" ليوجه هجوما شديدا لكاملة أبو ذكري دون أن يذكر اسمها، قبل أن يتراجع ويقوم بحذف المنشور.

وفي تصريحات لـ "العربية.نت" أكد المخرج سامح عبد العزيز أن هناك بيانا سيصدر من الشركة المنتجة للرد على هذه الأمور، مشيرا إلى كونه يتواصل مع أعضاء نقابة السينمائيين بشكل مستمر.

اتهامات مفاجئة

وأوضح المخرج المصري أنه تفاجأ بالاتهامات التي وجهت إليه، وذلك في الوقت الذي كان يحارب من أجل وضع اسم كاملة أبو ذكري على شارة المسلسل، إلا أنها من رفضت ذلك.

حيث أخبرته الشركة أن كاملة أبو ذكري رفضت أن يوضع اسمها على الشارة، بعدما وقعت على عقد يحمل هذا البند كما تقاضت نصف أجرها عن العمل، وفي حال وضعت الشركة الاسم من الممكن أن يواجهوا دعوى قضائية.

كما شدد المخرج على كونه يحافظ على عمل زميلته قائلا "بحافظ على شغلها بمشرط جراح"، وهو من يتولى المونتاج بنفسه، كي يظهر المسلسل في أفضل صورة.

وحول ما إذا كان هناك تواصل حدث بينهما، أكد عبد العزيز أنه اتصل بها قبل توليه المهمة عكس ما تردد، واكتفت هي بالرد عليه عبر رسالة قائلة "Good Luck"، مؤكدا أنه يجد صعوبة في التواصل معها خاصة أنها لا تجيب سوى بالرسائل بشكل غير منتظم.

حرق أحداث المسلسل

وأشار المخرج إلى كونه فوجئ بحرق أحداث قصة المسلسل عبر السوشيال ميديا، إلا أن ما لا يعلمه البعض أنه مع الكاتبة مريم نعوم قاما بتغيير كافة الأمور والأحداث قبيل البدء في التصوير.

وأكد المخرج المصري أنه ليس ذنبا عليه أن يشيد الجمهور والنقاد بعمل يقدمه، كما أشار إلى أن هناك مخرجا آخر يشارك في تصوير العمل هو أحمد مدحت في ظل ضيق الوقت.

معتبرا أنهم في ورطة بسبب ضيق الوقت، وما يحدث من إنجاز للتصوير وعرض للحلقات هو بمثابة المعجزة، خاصة أن التصوير مستمر طوال شهر رمضان.