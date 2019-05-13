ويل سميث من الأردن: ابني اختار لي "علاء الدين"

قال النجم الأميركي ويل سميث الاثنين إن ابنه العشريني جايدن هو من دفعه لاختيار فيلم الحركة والمغامرات "علاء الدين" من بين نصوص عدة أفلام كان يدرسها وذلك بمناسبة العرض الأول للفيلم في عمان مساء الاثنين.

وقال سميث خلال مؤتمر صحافي نظمته "الهيئة الملكية للأفلام" في عمان "كان لدي ثلاثة أو أربعة أفلام انظر في أمرها وكنت أمر بوقت صعب محاولا الاختيار (...) فدخل ابني جايدن وسألني ماذا تفعل؟ فقلت له إن علي أن أختار بين عدة أفلام. فقال لي: أخبرني قصصها".

وأضاف "أخبرته وكانت آخرها قصة الجني. فتحمس وقال: أبي الجني، فأخذ كل النصوص ورماها أرضا وقال لي: لديك فرصة لتلعب دور الجني. وكان أول شخص شعرت بحماسه لهذا الدور".

وصورت أجزاء من فيلم "علاء الدين" فيلم الحركة والمغامرات، المأخوذ عن فيلم الرسوم المتحرّكة الكلاسيكي من ديزني، العام 2017 في وادي رم ووادي الديسي في الصحراء جنوب الأردن.

وتدور أحداث الفيلم حول الشاب "علاء الدين" الذي يعيش في طرقات المدينة والأميرة الجريئة "ياسمين" التي تصر على تقرير مصيرها بنفسها والجني الذي يخرج من مصباح سحري قديم ويمثّل لهما مفتاح المستقبل.

ولعب ويل سميث دور الجني، بينما لعب دور "علاء الدين" الممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود ودور "ياسمين" الممثلة البريطانية نعومي سكوت.

وقال ويل سميث إن "الجني يمثل شيئا خياليا بالتأكيد، ولكنه أيضا يمثل المعنى الحقيقي للحب غير المشروط. فهو يهب كل العطايا والطاقة والوقت في التفكير في كيفية مساعدة شخص آخر في تحقيق ما يحلم به".

وقال مخرج الفيلم غاي ريتشي خلال المؤتمر الصحافي إن وادي رم ووادي الديسي "مثلا الخيار الطبيعي" لتصوير الفيلم الغني بالمشاهد.

من جهتها، قالت ناومي سكوت إن "المنطقة جميلة (...) عندما تكون في منطقة كهذه فهي تعزز الشخصية وتجسديها".

أما مينا مسعود فرأى أن "هناك سلاما في الصحراء لا مثيل له في مكان آخر، وأنا سعيد جدا بعودتي إلى الأردن".

ويبدأ عرض فيلم "علاء الدين" الأول في منطقة الشرق الأوسط اليوم الاثنين في صالة برايم سينما في عمان.