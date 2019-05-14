في رمضان.. هذا هو المسلسل الذي تتابعه هيفا وهبي!

يبدو أن غياب الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عن الموسم الدرامي في شهر رمضان الجاري، منحها فرصة متابعة الأعمال التي تعرض هذا العام، ما جعلها تشارك جمهورها ومتابعيها فيما تشاهده.

وعبرت هيفا عن رأيها في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، كشفت من خلالها عن إعجابها بمسلسل "قابيل" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر".

وغردت هيفا: "الممثل الصح هو اللي بيدرس الدور وأبعاد الشخصية لآخر نفس.. أنا مبهورة بتمثيل محمد ممدوح "تايسون".. مش معقول كمية التفاصيل اللي بملامحه اللى بتتغير كل ثانية".

الممثل الصح هو اللي بيدرس الدور و أبعاد الشخصية لآخر نفس، انا مبهورة بتمثيل محمد ممدوح( تايسون)

مش معقول كمية التفاصيل ال بملامحه الي بتتغير كل ثانية! والمسلسل مهم وبيشد بس عندي طلب انا وكتير ناس ،اذا رح يطلع طارق هو قابيل كلنا رح نتضايق فبليز من هلأ عمبقلكن انتبهوا🙄#قابيل — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) May 13, 2019

وتابعت هيفا حديثها عن العمل ووجهت طلباً إلى صناع المسلسل قائلة "المسلسل مهم وبيشد، بس عندي طلب أنا وكتير ناس.. إذا راح يطلع طارق هو قابيل كلنا راح نضايق.. فبليز من هلأ عم بقلكن انتبهوا".

فيما تفاعل جمهور هيفا من متابعي المسلسل مع تغريدتها، وعلقوا على قصة العمل الذي تشارك في بطولته أمينة خليل، في محاولة لتوقع حل لغز المسلسل، وهو ما تفاعلت معه هيفا أيضا.

كما عبر البعض الآخر عن افتقادهم لنجمتهم المفضلة بهذا الموسم الدرامي.