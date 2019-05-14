مسلسل "الكاتب".. اتهام بالسرقة ومطالبة بوقف العرض!

يبدو أن حلقات مسلسل "الكاتب" التي تعرض في شهر رمضان المبارك لن تمر مرور الكرام، حيث وجّه الكاتب السوري، خلدون قتلان، اتهاماً لمخرج العمل رامي حنا، بسرقة أفكار نص مسلسله "الخونة" الذي كتبه وباعه لشركة "كلاكيت للإنتاج الفني"، ووضع هذه الأفكار في مسلسل "الكاتب" الذي يعرض حاليا، وهو من تأليف ريم حنا، وإنتاج شركة "إيغل فيلمز"، ومن بطولة الفنان السوري باسل خياط واللبنانية دانيلا رحمة.

وفي التفاصيل، شرح قتلان ما حدث في صفحته على "فيسبوك"، وأكد أنه أنهى في السابق كتابة نص مسلسل "الخونة"، وباع حقوق العمل لشركة "كلاكيت ميديا" للإنتاج الفني، إلا أن الأخيرة لم تقم بإنتاج العمل، لكنها عرضته على بعض المخرجين، منهم رامي حنا (مخرج مسلسل الكاتب)، الذي اتهمه قتلان بالاستفادة من نص "الخونة" في عمل سابق له عرض قبل أعوام عدة، والأمر نفسه تكرر في مسلسل "الكاتب" الذي يعرض في مضان الحالي.

الشركة مالكة نص قتلان تؤكد

"العربية.نت" تواصلت مع شركة كلاكيت للإنتاج الفني، وأكد القائمون عليها أنهم لم يبيعوا نص "الخونة" الذي أنجزه الكاتب خلدون قتلان لأي شركة أخرى، لأنها في النهاية شركة تنتج أعمالاً درامية ولا تبيع نصوصاً.

الشركة المنتجة لـ "الكاتب" ترد

اتهام الكاتب السوري خلدون قتلان دفع الشركة المنتجة للرد، حيث أعلنت شركة إيغيلز فيلمز أن ما قاله الكاتب السوري غير دقيق ولا يمت للحقيقة بصلة"، بحسب تعبيرها.

هذا التصريح دفع الكاتب لتقديم بلاغ ضد الشركة المنتجة وأسرة العمل، وطالب قتلان في بلاغه بإيقاف عرض مسلسل الكاتب الذي يعرض على القنوات العربية، ونشر تفاصيل البلاغ وصورة عنه عبر صفحته في فيسبوك أيضا.

"العربية.نت" حاولت التواصل مع المخرج رامي حنا لمعرفة رأيه لكن دون جدوى.