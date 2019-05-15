فيديو من مسلسل "خمسة ونص" يثير الجدل.. هفوة أم مقصود؟

في الفترة السابقة، جالت أقاويل كثيرة عن وقوع خلاف بين الممثل السوري تيم حسن، واللبنانية ندين نسيب نجيم، وذلك بعد انتهاء عرض الجزء الأول من مسلسل "الهيبة".

إلا أن كلا الطرفين لم يتحدث علنا عن الموضوع، عدا تصريحات عابرة ومنشورات عبر مواقع التواصل نوّهت لوقوع الخلاف، خاصة بعد أن انفصل الطرفان في الموسم التالي من "الهيبة" الجزء الأول.

وبعد هذا الجزء، لم يجتمع النجمان في عمل واحد كما اعتدنا عليهما سابقا، بل انفصل كل منهما واختار مكانا له على الشاشة.

بمسلسل #خمسة_ونص الممثلة عم تحضر مسلسل #الهيبة_العودة وتقريبا مرمطت هيبة المسلسل اخر مرمطة قال يقطع عمرن شو سخيفين وصوت فاليري طالع وهي بتقول العين تطرقك مااغلظك🙃انو walaw اذا مسلسل من اهل البيت الواحد وهيك شو تركتو للغريب؟مع ملاحظة انو المشهد كتير طالع fake😂 #الهيبة_الحصاد pic.twitter.com/qjPA2ZYANj — HOT-NEWS (@news_ger_chekel) May 14, 2019

الجديد في القصة، مشهد مر في أحداث مسلسل "خمسة ونص" الذي تقوم ببطولته اللبنانية ندين نسيب نجيم إلى جانب السوريين قصي خولي ومعتصم النهار، تظهر فيه إحدى شخصيات العمل وهي تشاهد التلفزيون وتقوم بذم العمل المعروض أمامها وتوّجه له عبارات شتم وتصفه بـ"السخيف"، أما اللقطة المعروضة فما كانت إلا من مسلسل "الهيبة العودة" الذي عرض في رمضان الماضي، ومن كانت في اللقطة هي ملكة جمال لبنان فاليري بو شقرا وقد ظهر صوتها واضحا.

مواقع التواصل ضجت بردود الأفعال التي منها من اعتبرها لقطة عابرة، والجزء الأكبر من أكد أنها ليست هفوة بل أمرا متعمدا يهدف لتعميق هوة الخلاف السابق بين النجمين تيم حسن بطل "الهيبة العودة"، وندين نسيب نجيم التي غابت عن العمل رمضان الماضي.

مشكوره حبيبتي عالتفسير و الاهتمام برأي الجمهور. كان بامكان الممثله تقول اي شي غير الي قالته😂 عشان هيك مو قادرين نصفي النيه هههه — Taim Hasan Fans (@TaimHasan_Fans) May 14, 2019

وفي تحليل له عن الموضوع، أكد الزميل جميل ضاهر محرر الشؤون الفنية في "العربية" أن الأمر لا يمكن أن يكون صدفة، وأن هناك غاية من هذه اللقطة غير العابرة، وربما كان الهدف منها التقليل من قيمة العمل بشكل عام.

وأشار ضاهر إلى أن مسلسل "خمسة ونص" من الأعمال التي تلقى نسبة مشاهدة كبيرة وهو ما لا شك فيه، إلا أن المتلقي عادة ينقسم إلى نموذجين، قسم يدقق بتفاصيل النص ومجريات الأحداث ويطرح العديد من الأسئلة، والآخر يهتم بالمشاهد والإضاءة والمناظر الطبيعية وصورة العمل التي تفوق بها "خمسة ونص".

ونوّه ضاهر إلى أن هناك شيئا من المبالغة بشخصية ندين، فهي محور الاهتمام بكل أحداث العمل، فإذا لم تكن موجودة في المشهد يتركز الحديث عنها، مبررا ذلك إلى الأقاويل التي انتشرت عن أن نجيم عادة ما تتدخل بتفاصيل النص، كما أنها تعيد صياغة بعض المشاهد التي لا تلقى إعجابها، ما يمكن أن يفسر وجود اللقطة المذكورة من "الهيبة ١" كردة فعل منها على الخلاف الشائع.

الجدير ذكره أن مسلسل "الهيبة العودة" ومسلسل "خمس ونص" هما إنتاج مشترك لشركة واحدة، فهل هي هفوة عابرة، أم خطأ مقصود؟.

الشركة المنتجة تخرج عن صمتها

أمام كل هذه التعليقات، كان لابد أن تخرج الشركة المنتجة لكلا العملين عن صمتها وتفسر ما حدث، جاء الرد على لسان المستشارة الإعلامية للشركة إليان الحاج التي نشرت تغريدة على حسابها في تويتر قالت فيها: "لا يجمعنا رابط الدم إلا أن شعار صباح إخوان قائم على التماسك الأسري، شهدت اليوم على حديث راق جمع المخرجين سامر برقاوي وفيليب أسمر لتوضيح كواليس مشهد أغضب جمهور الهيبة الحصاد إلا أنه اختير فقط من باب ملكية الشركة له واستخدم وإن كان بغير محله من دون أهداف مبطنة فتحية لهم".

لا يجمعنا رابط الدم إلا ان شعار #صبّاح_أخوان قائم على التماسك الأسريّ. شهدتُ اليوم على حديث راقٍ جمع المخرجين سامر برقاوي وفيليب أسمر لتوضيح كواليس مشهد أغضب جمهور #الهيبة_الحصاد إلا أنه إختير فقط من باب ملكية الشركة له وأستخدم، وإن كان بغير محله، من دون أهداف مبطنة، فتحية لهما. — ELIANE EL HAJJ (@ELIANEALHAJJ) May 14, 2019

وهو ما يؤكد أن المشهد كان بغير مكانه، لكن دون أهداف مبطنة منه.

ما يترك ساحة الجدل مفتوحة أمام الجمهور الذي هو في نهاية الأمر المفصل والحكم.