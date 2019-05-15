"الموتى لا يموتون" يفتتح مهرجان كان السينمائي

افتتح المخرج الأميركي جيم جارموش مهرجان كان الليلة الماضية بفيلم "الموتى لا يموتون"، (ذا ديد دونت داي) الذي يوجه انتقادات حادة للمجتمع الأميركي.

والفيلم الكوميدي سينافس على جائزة السعفة الذهبية، مع أحدث أعمال كوينتين تارانتينو، وبيدرو ألمودوبار بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام لمخرجين جدد.

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وتدور أحداث الفيلم في بلدة صغيرة، حيث يتحول السكان إلى "موتى أحياء" أو زومبي، وينتقد الفيلم من ينكرون تغير المناخ، كما ينتقد السياسات الأميركية، وإدمان العالم للهواتف الذكية الذي تسيطر عليه النزعة المادية.

ويلعب الممثلان بيل موراي وآدم درايفر والممثلة كلوي سيفاني أدوار أفراد الشرطة، الذين يواجهون جيشا متناميا من الزومبي، كما تشارك نجمة البوب سيلينا جوميز والممثلة تيلدا سوينتون في الفيلم.

ويعرض الفيلم في الدورة 72 للمهرجان ضمن مجموعة من الأفلام التي وصفها منظمو المهرجان بأنها "سياسية ورومانسية".

ويرأس لجنة التحكيم هذا العام المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إناريتو، وهو أول مخرج من أميركا اللاتينية يرأس لجنة تحكيم مهرجان كان.

يذكر أن المخرجة اللبنانية نادين لبكي ترأس لجنة "نظرة ما" التي تمثل فئة موازية للمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي، انطلقت في سنة 1978. وهي تهدف إلى دعم أفلام غير تقليدية أو مخرجين غير معروفين بدرجة كبيرة، وعادة ما يُعلن الفائز بهذه الفئة قبل 24 ساعة من الإعلان عن الفائز بجائزة السعفة الذهبية.