الفنان محمد ممدوح عن طريقته في الكلام: أنا آسف

جدل كبير أثاره الفنان المصري محمد ممدوح بسبب طريقته في الحديث، وتعليق البعض على مخارج الحروف الخاصة به، في ظل الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها.

ممدوح الذي يقوم ببطولة مسلسل "قابيل" ويشارك السقا بطولة "ولد الغلابة" في شهر رمضان الجاري، أطل الأربعاء عبر برنامج "تفاعلكم" الذي يعرض عبر شاشة "العربية".

وأوضح أن السبب في إطلاق لقب "تايسون" عليه يعود إلى ممارسته الملاكمة، مشيراً إلى كونه وُلد بالكويت وعاش بها لفترة، أما ما يخص الأدوار التي يقدمها فأكد أنه يشعر بكونه يقدم البطولة المطلقة في أدواره.

أما فيما يخص انتقاد البعض له بسبب نفسه القصير وطريقة نطقه للكلام، علق على ذلك قائلاً "أنا آسف"، كما اعتبر أن خوفه على أهله أكثر ما يسبب له القلق.

ممدوح ذكر من قبل أن السيدة أم كلثوم تصيبه بالصداع، لكنه علق على هجوم الجمهور بكونهم على حق في ذلك، وأنه خانه التعبير فيما قاله.

وفيما يخص دراسته للقانون، أكد ممدوح أنه لم يستفد منها في شيء، كما اعترف بأن دوره في مسلسل "اختفاء" ظُلم بسبب المشاكل الخاصة بالماكياج.

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واعتبر ممدوح أنه شخص رومانسي للغاية، كما أنه يتعمد إحاطة حياته بالسرية، وأنه من أجل تقديم دور ضابط شرطة، انتحل شخصية ضابط من أجل هذا الأمر.

ممدوح، البالغ من العمر 38 عاماً، أكد أنه يرى أن دوره في مسلسل "طريقي" كان فارقا في مشواره الفني، وأنه يتمنى العمل مع منى زكي وأحمد حلمي وكذلك إعادة التعاون مع أحمد مكي.