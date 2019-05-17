أحلام لأصالة: "أختي مهما حصل"

هنأت الفنانة الإماراتية أحلام، زميلتها السورية أصالة بعيد ميلادها عبر تغريدة على تويتر.

موضوع يهمك نشب خلاف بين أحلام وأصالة، إثر تغريدة نشرتها إحدى متابعي الفنانة أحلام، طالبت المتابعة فيها أصالة بالرد على تهنئة أحلام... أصالة لأحلام: "خلص" ثقافة وفن

ونشرت أحلام، عبر حسابها في تويتر، صورة لأصالة، وعلقت: "من كل قلبي، كل عام وأنت بخير، ربي يطول عمرك ويحميك ويخليك لعيلتك وحبايبك، كل عام وأنت أختي مهما حصل بيننا، أنا من قلبي أحبك، ومسامحتك وأنت سامحيني".

من كل قلبي كل عام وانتي بخير ربي يطول عمرك ويحميك ويخليك لعيلتك وحبايبك كل عام وانتي اختي مهما حصل بينا انا من قلبي احبك ومسامحتك وانتي سامحيني 🎂🎈🎈🎈🎈🎈🎈 #happybirthdayassalah pic.twitter.com/J59vwjLvOQ — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) May 15, 2019

فما كان من أصالة إلا أن ترد على تغريدة أحلام، وكتبت: "شكرا يا حلومة على معايدتك، وألف شكر إنك سامحتيني يا أم قلب طيب، وإن شاء الله بنلتقي قريبا".

شكراً ياحلومه على معايدتك🙏🏻 وألف شكر إنّك سامحتيني ياأمّ قلبّ طيّب 🙏🏻🥰🥰🥰 وان شاءالله بنلتقى قريباً🙏🏻 — Assala (@AssalaOfficial) May 15, 2019

أصالة لأحلام: "نحنا كبار ومنفهم"

أما الخلاف الذي وقع بين الفنانتين فقد نشب إثر تغريدة نشرتها إحدى متابعات الفنانة أحلام، طالبت فيها أصالة بالرد على تهنئة أحلام لها بأغنية بإطلاق فيديو كليب أغنيتها "بنت أكابر"، والتي قامت أحلام بحذفها لاحقاً.

ردت أحلام حينها على المتابعة قائلة: "أنتي تفتكرين إني انتظر منها أو من غيرها أصلًا رد، أنا كتبت لها كفنانة فقط قدمت فنا جميلا".

وأضافت أحلام: "وياما كتبت لي أصالة الكثير مع صدور ألبومي أو أغاني، ولو ظلمتني بتظل غالية كفنانة أقدرها وأحترمها حتى تعتذر عن ظلمها لي، وبشر الظالم بالظلم ولو بعد حين، شكراً على محبتكم".

هذا الرد أثار حفيظة الفنانة السورية أصالة، التي ردت على أحلام، قائلة: "أحلام يا عزيزتي دائماً، خللي اللي بيننا بيننا، وما بدنا نفتح مواضيع ما لها معنى، ما في حدا ظلم التاني، لأنه نحنا (أنا وأنتي) كبار وبنفهم".

وتوالت التغريدات بينهما إثر هذا التعليق.

الجدير بالذكر أن هذا ليس الخلاف الأول بين الفنانتين، إلا أنهما عادة ما تتجاوزان كل خلاف.