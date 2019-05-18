بعيد ميلاده.. هكذا كبح جمهور عادل إمام إسرائيل!

شنَّ جمهور الفنان المصري، عادل إمام، حرباً من السخرية والتهكم على صفحة "إسرائيل بالعربية" في فيسبوك بعد أن هنأت "الزعيم" بعيد ميلاده.

وذكر الجمهور بأدوار عادل إمام التي لعبها ضد إسرائيل، مثل شخصية "جمعة الشوان" في مسلسل "دموع في عيون وقحة"، و فيلم "السفارة في العمارة"، ومسلسل "فرقة عطا الله ناجي".

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، قد قام بتهنئة الفنان المصري عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ 79 الذي يحتفل به في السابع عشر من شهر مايو/ أيار.

وفي تغريدة على صفحته في تويتر، كتب جندلمان: "تحية عطرة مني شخصياً إلى الفنان الكبير #عادل_إمام بمناسبة عيد ميلاده... طول الله عمرك يا زعيم. سنة حلوة يا جميل".

أما صفحة "إسرائيل بالعربية"، فقد وضعت منشورا على صفحتها في فيسبوك كتبت فيه: "بمناسبة عيد ميلادك #عادل_إمام يا بطل الكوميديا والتمثيل تقبل أجمل التهاني من عشاق #الأفلام_المصرية في #إسرائيل . ربنا يطول عمرك ودوام التألق".

إلا أن تلك المعايدات أغضبت جمهور الممثل العربي، الذي فتح نار الانتقادات ضد تلك الحسابات الإسرائيلية.

يذكر أن الوطن العربي يحتفل في 17مايو/أيار من كل عام بذكرى ميلاد الفنان المصري عادل إمام.