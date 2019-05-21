عابد فهد لـ "العربية نت": أتمنى تجسيد هذه الشخصية

يطل الممثل عابد فهد هذا العام من خلال عملين في شهر رمضان، هما "دقيقة صمت"، و"عندما تشيخ الذئاب".

وقال عابد، في حوار خاص مع "العربية نت" إن المشاهد ربما ليس معتاداً على دخول الدراما إلى منطقة فيها شيء من الحرية والجرأة، إلا أن كاتب مسلسل "دقيقة صمت" سامر رضوان، استطاع كسر المألوف، وتسليط الضوء على مجموعة من الفاسدين الذين خربوا المجتمع بأعمالهم لأجل مصالحهم الخاصة، وهو مضمون العمل.

وأضاف عابد: "نحن نعلم أن العالم العربي كله يحارب للقضاء على الفساد والفاسدين، ورأينا أن هذه المواضيع من الأمور المشروعة التي يجب أن تتناولها الدراما بحبكة بوليسية، فجسدنا مسلسلاً واقعياً حقيقياً فيه الكثير من العفوية والطبيعية، وحين يتابع المشاهد المسلسل يشعر أنه مرآة لأكثرية المجتمعات العربية".

كما يطل عابد فهد من خلال مسلسل رمضاني آخر هو "عندما تشيخ الذئاب"، وأشار إلى إعجابه الكبير بالسيناريو.

باسل خياط "محترف"

أكد عابد أنه لا يمانع التمثيل إلى جانب أي ممثلة، حتى ولو كانت خريجة معهد، مشيرا إلى أنه شخص يملّ بسرعة، ويكره التكرار في الأدوار التي يجسدها، لذلك تجذبه الأدوار "التي تتضمن العواصف والرياح والأمواج"، ويرفض الأدوار النمطية المملة.

أعرب النجم السوري عن رغبته بتقديم شخصية جمال باشا السفاح يوماً ما، ناويا التركيز فيها على حياة السفاح العاطفية، وعن الحب الذي مرّ به في حياته.

وقال: "حينها سنرى الحب مثلاً من وجهة نظر سفاح".

أبدى فهد إعجابه بمسلسل "الكاتب" للممثل باسل خياط، منوها إلى أن خياط ممثلاً محترفاً.

لا يعتبر عابد نفسه أبدا مغترباً عن بلده سوريا فهو موجود فيها بشكل مستمر ولو أنه يعيش في دبي، صوّر مسلسلي "دقيقة صمت"، و"عندما تشيخ الذئاب" هناك، وفي كل موسم صيف يتردد إلى منطقته اللاذقية.

تحدث عن عابد الأب والزوج، فقال إن عائلته هي من الأولويات في حياته، ابنته ليونا لديها ميول أدبية ورؤية فنية "وهي قارئة من الطراز الرفيع"، وابنه تيم يملك أيضاً موهبة تمثيلية ولديه إحساس عالٍ.