ندين نسيب نجيم لقصي خولي: فخورة فيك

نشرت الفنانة اللبنانية ندين نسيب نجيم تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وجهت فيها تحية للفنان السوري قصي خولي.

وكتبت ندين في تغريدتها: "قصي مبارح كنت رائع وشو حلو كلامك يا صديقي وقدي أنا فخورة فيك الله يوفقك على طول بتستاهل كل النجاح".

قصي مبارح كنت رائع و شو حلو كلامك يا صديقي و قدي أنا فخورة فيك @kosai1khauli 😘 الله يوفقك على طول بتستاهل كل النجاح — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) May 21, 2019

وتقصد ندين اللقاء الذي أطل فيه قصي خولي مع الزميل علي العلياني في برنامجه "مجموعة إنسان"، ويبدو أن حديث خولي قد نال إعجاب نجيم ورضاها.

ليرد الأخير عليها بتغريدة أخرى كتب فيها: "ندين.. النجاح والاستمرار وأنو الإنسان يقدر يحقق نتائج كويسة بحياتو تحبها وتحترمها الناس وخصوصا بمجالنا يتطلب صدق شراكة ومحبة وإيمان بالآخر.. وهذا يلي جمعنا الله يوفقك يا غالية".

ندين @nadinenjeim النجاح والأستمرار وانو الانسان يقدر يحقق نتائج كويسة بحياتو تحبها وتحترمها الناس وخصوصا بمجالنا يتتطلب صدق شراكة ومحبة وإيمان بالآخر وهذا يلي جمعنا😘 الله يوفقك يا غالية 💐 — Kosai Khauli 🇸🇾-🇺🇸 (@kosai1khauli) May 22, 2019

يذكر أن الفنان السوري قصي خولي يشارك ندين نسيب نجيم بطولة مسلسلها "خمسة ونص" لهذا الموسم الرمضاني وإلى جانبهما الفنان السوري معتصم النهار.