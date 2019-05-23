المصري محمد كريم يعرض فيلمه الهوليودي بمهرجان كان

نظم صناع الفيلم الأميركي A Score to Settle عرضا خاصا ضمن عروض مهرجان كان السينمائية الخاصة، والفيلم من بطولة النجم العالمي نيكولاس كيدج والمصري محمد كريم.

ويجسد كريم فيه شخصية جيمي وهو رجل لا يخشى الموت وهو دور مركب وصعب تطلب التحضير له لشهور طويلة نظراً لصعوبة الدور، كما يجسد نيكولاس كيدج دور قاتل محترف يدعى فرانك يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عاما، بما فيهم الشخصية التى يجسدها محمد كريم.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم بعدد من مهرجان السينما العالمية قبل طرحه آخر العام الجاري بدور العرض السينمائيه عالمياً وفي الشرق الأوسط.

وشهد عرض الفيلم إقبالا كبيرا من المشاركين في فعاليات دورة هذا العام ومن صناع السينما العالمية والعربية كما حضر العرض الخاص منتج الفيلم كيڤين ديوالت وراين وينترستيرن ومخرج الفيلم شان كو.

وسيعرض الفيلم الولايات المتحدة الأميركية وباقي دول العالم لاسيما في الشرق الأوسط وتحديدا مصر، ويعتبر الفيلم الهوليودي الأول للممثل المصري محمد كريم الذي شارك في العديد من الأفلام السينمائية في مصر كما قدم برنامج "ذافويس".