مهرجان كان.. جائزة للكلبة المشاركة بفيلم تارانتينو الأخير

المصدر: كان – فرانس برس

فازت الكلبة براندي التي ترافق براد بيت في فيلم "وانس آبن ايه تايم.. إن هوليوود" من إخراج كوينتن تارانتينو، الجمعة، بجائزة "بالم دوغ" لأفضل كلب في فيلم، بعدما أدت دوراً رئيسياً في حبكة العمل.

وقال كوينتن تارانتينو وهو يتسلم جائزة "بالم دوغ" خلال مراسم أقيمت على الشاطئ: "أهدي هذه الجائزة إلى ممثلتي الرائعة براندي".

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وشدد توبي روز الذي يقف وراء هذه الجائزة قائلاً: "الفيلم طبع لجنة التحكيم بفضل أداء البيتبول براندي خصوصا".

وقد أسس الجائزة نقاد سينما ناطقون بالإنجليزية وهي توزع سنويا على هامش مهرجان كان منذ 2011.

وهي تكافئ أفضل كلب في فيلم ضمن المسابقة الرسمية، وقد سبق أن نالها الكلب "أوغي" في فيلم "ذي أرتيست".