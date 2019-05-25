البرازيلي كريم أينوز يحصد كبرى جوائز "نظرة ما" في كان

نال فيلم "الحياة الخفية لأوريديش غوسماو" للبرازيلي كريم أينوز الجائزة الكبرى في فئة "نظرة ما" على هامش دورة العام 2019 من مهرجان كان السينمائي.

وقال المخرج لدى تسلمه الجائزة: "أهدي هذا الفيلم لكل النساء في العالم وللممثلات اللواتي تعاونت معهن".

ويروي العمل قصة شقيقتين تعجزان عن تحقيق أحلامهما بسبب ضغوط المجتمع البرازيلي في الخمسينات القائم على مفاهيم ذكورية.

وتمنح جوائز هذه الفئة، التي تقام على هامش فعاليات مهرجان كان، قبل 24 ساعة من الكشف عن نتائج المسابقة الرسمية.

وشارك فى "نظرة ما" هذه السنة 18 فيلماً، من بينها تسعة هي الأولى لمخرجيها. كما ترأست لجنة التحكيم المخرجة والممثلة اللبنانية، نادين لبكي، التي نالت عام 2018 جائزة لجنة التحكيم في كان عن فيلمها "كفرناحوم".

كذلك نالت الممثلة الفرنسية، كيارا ماستروياني، جائزة أفضل أداء عن دورها في "شامبر 212" (الغرفة 212) للفرنسي كريستوف أونوريه. وتؤدي الممثلة في الفيلم دور امرأة تخون زوجها تغادر المنزل وتمضي ليلة في فندق تستعرض فيها مجريات حياتها.

وكُرّم فيلمان إسبانيان هما "ستأتي النيران" لأوليفييه لاشيه (جائزة لجنة التحكيم) و"حرية" لألبرت سيرا (جائزة لجنة التحكيم الخاصة).

وحاز الروسي كانتيمير بالاغوف (27 عاماً) جائزة أفضل إخراج عن فيلمه الثاني "بيانبول" (فتاة كبيرة).

وحظي فيلم "زوجة أخي" للمخرجة والممثلة الكندية من أصل تونسي منية شكري بتنويه خاص من لجنة التحكيم.