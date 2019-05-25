بالصور.. "سبايس غيرلز" تلم شملها بدون فكتوريا بيكهام

حصل المعجبون بفرقة "سبايس غيرلز" الشهيرة على مرادهم مساء الجمعة عندما عادت فتيات التسعينيات وافتتحن أول جولة موسيقية لفرقتهن عقب لم الشمل في العاصمة الإيرلندية دبلن بعد طول انتظار.

وقالت إريكا روزاريو (32 عاماً) الآتية من تورونتو بكندا وهي ترتدي ملابس تحاكي شخصيات من الفرقة: "نحن من المعجبين بالفرقة منذ 20 عاماً على الأقل.. لكننا لم نر إلا مقلدات لهن. تلك أول مرة لنا نرى فيها سبايس جيرلز بشخصهن في حفل.. هل نحن متحمسون؟ بالطبع.. بما يفوق الخيال".

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وأعلنت فرقة موسيقى البوب البريطانية لم الشمل وإطلاق جولة موسيقية العام الماضي. وحظيت الفرقة بشهرة عالمية مع أغنية "وانابي" في عام 1996.

وتشمل الجولة الموسيقية للفرقة التي تضم ميلاني براون (سكيري سبايس) وجيري هورنر (جنجر سبايس) وميلاني شيزولم (سبورتي سبايس) وإيما بانتون (بيبي سبايس) 13 حفلاً على مدى الأسابيع القليلة المقبلة بدءا من دبلن أمس الجمعة قبل إحياء حفلات في مدن بأنحاء بريطانيا.

أما خامستهن فكانت فيكتوريا بيكام التي كانت تعرف باسم "بوش سبايس"، وهي حاليا مصممة أزياء ناجحة وجزء من علامة تجارية عالمية مع زوجها لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكام، لكنها لم تنضم لهن. وتمنت بيكهام "حظا طيبا للفتيات" على انستغرام أمس الجمعة قبل انطلاق الحفل.