القصبي يطمئن الجمهور: تلقيت اتصالا من خالد سامي

طمأن الفنان السعودي ناصر القصبي، الجمهور عن الحالة الصحية للفنان خالد سامي، حيث نشر القصبي تغريدة عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب فيها: "تلقيت اتصالاً من صديقي الغالي خالد سامي يطمني على صحته والحمدلله والشكر له. أزمة خالد الصحية هذه (الله يرفعه بالعافية) كشفت وش كثر الناس تحبه وتسأل عنه طالع من الشر يابو تركي وما ترى باس إن شاء الله".

وكان الممثل السعودي خالد سامي قد تعرض لأزمة صحية، حيث تناقل محبو الفنان صورة مؤثرة له في العناية المركزة تحت الأجهزة الطبية بأحد مستشفيات جدة.

تلقيت أتصالاً من صديقي الغالي خالد سامي يطمني على صحته

والحمدلله والشكر له

أزمة خالد الصحيه هذه ( الله يرفعه بالعافيه) كشفت وش كثر الناس تحبه وتسأل عنه

طالع من الشر يابو تركي و ماترى باس إن شاءالله pic.twitter.com/GrvxpGDbBB — ناصر القصبي (@algassabinasser) May 26, 2019

وأكدت زوجة الفنان لـ"العربية.نت" أنه لا يزال في العناية المركزة، وطلبت الدعاء له بالشفاء.

في حين غاب الفنان الذي يعد واحداً من نجوم الدراما المحلية عن الحركة الإنتاجية منذ سنوات، واكتفى في الأعوام الأخيرة بالظهور المحدود في عدد من المسلسلات الرمضانية.

موضوع يهمك أكد شقيق الفنان السعودي خالد سامي أن صحته في تحسن، بحسب ما أبلغه عندما تواصل معه فجر الأحد. وقال أحمد الدسيماني: "الحمد... هذه تفاصيل الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي السعودية

وخالد سامي حاصل على شهادة الماجستير في الإخراج من جامعة "كلورادو" بأميركا، ويعتبر من نجوم الحركة الفنية السعودية في الدراما والإنتاج، وأحد نجوم مسرحيتي "تحت الكراسي" و"عويس التاسع عشر" في الثمانينات التي شاركت في عدد من المهرجانات.