جديد أزمة بسمة وهبة.. منع بث البرنامج وإنذار للقناة

أزمة كبرى تعيشها المذيعة المصرية، بسمة وهبة، بسبب ما ورد في برنامجها "شيخ الحارة"، الذي يعرض عبر فضائية القاهرة والناس في شهر رمضان الجاري.

حيث تسببت حلقة الكاتبة ياسمين الخطيب، والتي عرضت قبل 3 أيام في اشتعال الصراع بسبب ما ورد فيها، تلك الحلقة التي لم تعرض في موعد الإعادة وحذفت من على كافة المنصات الرقمية، وتسببت في غضب المخرج، خالد يوسف، وإعلانه مقاضاة جميع من اشتركوا بها.

إلا أن جديد الأزمة هو قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الذي أعلن بعد الإطلاع على لائحة الجزاءات وبالعودة لتوصية لجنة الشكاوى بشأن حلقة الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري من البرنامج.

قرر منع بث برنامج "شيخ الحارة" في أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، وإنذار قناة "القاهرة والناس" بوقف ترخيص مزاولة النشاط مؤقتا حال عدم التزامها بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وحتى الآن تلتزم الإعلامية بسمة وهبة الصمت أمام الأزمة التي تفجرت خلال الأيام الماضية، ولم تكن حلقة ياسمين الخطيب التي تحدثت عن الزواج من برلماني ومخرج شهير، وحدها هي التي تسببت في الأمر.

خاصة أن حلقة الفنان ماجد المصري أحدثت ردة فعل سلبية واتهامات بالعنصرية، وهو ما تسبب في إيقاف الإعلامية بسمة وهبة من قبل نقابة الإعلاميين.