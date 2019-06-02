عزت أبوعوف في المستشفى بحالة حرجة

لم يكد الوسط الفني يستفيق من الأنباء الخاصة بمرض الفنان حسن حسني، بعد دخوله إلى المستشفى وإجراء جراحة، حتى صدم الجميع بالحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف.

فأعلن الناقد الفني طارق الشناوي أن عزت أبو عوف بحالة صحية صعبة ويحتاج إلى الدعاء، رغم ظهوره في شهر رمضان الجاري من خلال إحدى الإعلانات.

وفي تصريح لـ"العربية.نت"، اكتفى الشناوي بالتأكيد على كونه علم بالحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف، وأنه يحتاج إلى دعوات الجميع، لذلك قرر أن يعلن عن الأمر خاصة وأن الفنان المصري في حاجة إلى دعاء محبيه.

وأوضح الشناوي أن حالة عزت أبو عوف المتواجد بأحد المستشفيات حرجة للغاية، ولكنه لم يفصح عما يعاني منه هذه المرة، خاصة وأن الفنان المصري عانى على المستوى الصحي كثيرا منذ وفاة زوجته السابقة.

ولم يطل الفنان عزت أبو عوف في أي عمل درامي بشهر رمضان الجاري، إلا أنه شارك مع عمرو دياب ضمن إحدى الحملات الإعلانية التي تعرض في شهر رمضان.