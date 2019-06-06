هل تعود ندين نسيب نجيم إلى "الهيبة"؟.. الفنانة تجيب

أطلت الفنانة اللبنانية ندين نسيب نجيم بعد انتهاء عرض مسلسلها الرمضاني "خمسة ونص" في مقابلة تلفزيونية.

وأعلنت نجيم في معرض حديثها عن سعادتها بالنجاح الذي حققه عملها في رمضان.

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ونفت ندين كل الإشاعات التي أطلقت في الفترة الماضية عن وجود خلاف بينها وبين الفنان السوري قصي خولي الذي شاركها بطولة العمل إلى جانب الفنان السوري معتصم النهار.

وعند سؤال نجيم عن احتمال عودتها للمشاركة في مسلسل "الهيبة" في الجزء الرابع الذي أعلنت عنه الشركة المنتجة مع نهاية الحلقة الأخيرة من الجزء الثالث، أجابت ندين قائلة: "أصبحت خارج الهيبة".