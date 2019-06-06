"مفاجأة".. دويتو يجمع رابح صقر وأنغام في حفل الرياض

شهد مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض، في ثاني أيام الفطر المبارك، احتفالية غنائية من نوع خاص أحياها الفنان السعودي رابح صقر والفنانة المصرية أنغام، وكان الحضور ملأ كل الزوايا وتم بيع كافة التذاكر قبل الحفل بأيام.

وشهد الحفل تفاعلاً كبيراً للجمهور مع أغنية الفنان رابح صقر "انت ملك"، وأغانٍ أخرى.

فيما طرب الجمهور مع الفنانة أنغام وصفق لها كثيرا، كما ردد الحضور خلفها العديد من أغانيها الشهيرة.

أما مفاجأة الحفلة، فكانت الدويتو الرائع الذي جمع الفنانين الكبيرين، رابح وأنغام، حيث طلب صقر من الجمهور بعد نهاية وصلته، الترحيب بأنغام على خشبة المسرح، فلبَّى الجميع طلبه، مطلقين عبارات الترحيب بالفنانة المتألقة، ثم قدَّم الثنائي المبدع معًا أغنية "أصعب جرح"، وظهر جليًّا مدى الانسجام الكبير بينهما، خاصة الأنغام الجميلة التي عزفها رابح بأنامله الذهبية على آلة العود.

ومن أبرز الأغاني التي قدمها رابح خلال وصلته: "خلاص"، و"سقى الله"، و"من كبرها"، و"الرصاص"، و"أزعل عليك"، و"عيدي مبارك"، حيث مزج بين جديده وقديمه.