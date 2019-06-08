أمير كرارة يسجل رقماً قياسياً جديداً في السينما المصرية

لم تكد تمر الأيام الأولى من موسم عيد الفطر السينمائي حتى استطاع فيلم "كازابلانكا"، الذي يقوم ببطولته أمير كرارة، أن يحتل مقدمة السباق بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وفي أول أيام عيد الفطر بمصر، استطاع الفيلم أن يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، حينما بلغت إيراداته في ذلك اليوم 6 ملايين و700 ألف جنيه مصري (ما يعادل 394 ألف دولار أميركي).

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وبذلك، كسر أمير كرارة الرقم المسجل من قبل، والذي حققه هو بنفسه في العام الماضي من خلال فيلم "حرب كرموز" حيث حقق إيرادا أقل بـ300 ألف جنيه وقتها.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث استطاع الفيلم الذي يشارك في بطولته غادة عادل وعمرو عبد الجليل وإياد نصار في أن يكسر الرقم القياسي مجدداً في ثاني أيام العيد بعدما حقق إيرادا يوميا بلغ 8 ملايين جنيه (ما يعادل 470 ألف دولار أميركي).

وتجاوزت إيرادات الفيلم 15 مليون جنيه في أقل من 3 أيام، ليتصدر سباق الإيرادات، فيما تتنافس أفلام "الممر" و"حملة فرعون" و"سبع البرمبة" على المركز الثاني بفارق كبير عن المتصدر، بينما يتذيل فيلم "محمد حسين" الذي يقوم ببطولته محمد سعد قائمة الإيرادات خلال الأيام الأولى من العرض.