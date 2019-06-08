بالصور.. جورج سيدهم يحتفل بعيده الـ 81

رداً على الشائعات التي تنال من حالته الصحية وتتحدث عن رحيله في بعض الأوقات، أطل الفنان الكبير جورج سيدهم في احتفالية نظمتها له زوجته الدكتورة ليندا من أجل الاحتفال بعيد ميلاده الـ 81.

الحفل الذي حضره عدد كبير من أصدقاء الفنان المصري أقيم بأحد فنادق القاهرة بمنطقة مدينة نصر، حيث تواجد الفنان لطفي لبيب والإعلامي مفيد فوزي والإعلامي أسامة منير وشقيقا الفنان هاني رمزي المستشار أمير رمزي والدكتور إيهاب رمزي.

كما تضمنت الاحتفالية بعض الفقرات الغنائية، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية مع الفنان جورج سيدهم الذي ظل بعيدا عن الأضواء طوال الفترات الماضية.

ورغم ابتعاده لم يسلم من الأخبار والشائعات الخاصة بحالته الصحية، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة أخبار كاذبة تتحدث عن وفاته وهو ما كانت زوجته تحرص على نفيه وتكذيبه.

جورج سيدهم من مواليد محافظة سوهاج بصعيد مصر عام 1938، حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة عين شمس عام 1961، وانطلقت حياته الفنية من خلال اشتراكه بفرقة "ثلاثي أضواء المسرح".

نجاحات فنية كبيرة حققتها الفرقة المسرحية، ومن خلالها انطلقت مسيرة جورج سيدهم التي استمرت حتى نهاية تسعينيات القرن الماضي قبل أن يغيب لظروف صحية.