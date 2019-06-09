صحة هيفا وهبي تثير الجدل.. والمكتب الإعلامي يجيب

ما زال الوضع الصحي للفنانة اللبنانية هيفا وهبي الشغل الشاغل لوسائل الإعلام ومواقع التواصل، خصوصا مع الصمت الذي يسيطر على الموقف من قبل الفنانة نفسها.

موضوع يهمك نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اعتذرت فيها عن عدم مشاركتها في أي نشاط فني... وعكة صحية تدخل هيفا وهبي المستشفى.. والفنانة تعتذر سوشيال ميديا

إلا أن الشائعات ما زالت تنتشر، آخرها ما يقول إن هيفا مصابة بجرثومة بالكبد، وشائعات أخرى تتحدث عن مرض آخر يصيب المعدة.

أمام كل هذا الصمت، كان لا بد لمكتب الفنانة الإعلامي من أن يخرج ويطمئن جمهورها، حيث أكدت وسائل إعلام أن ما تردد عن إصابتها بمرض بالكبد "غير صحيح، وهي معلومات غير دقيقة لا أكثر، وأن الفنانة لا تزال في المستشفى حيث تتلقى العلاج المناسب من دون الدخول بالتفاصيل احتراما لخصوصيتها".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد ضجت بأمنيات الشفاء العاجل للفنانة اللبنانية هيفا وهبي بعد أن أكدت هي عبر تغريدة نشرتها منذ أيام عبر تويتر صحة مرضها.

@HaifaWehbe salemet albik my dear , hope u will get well very soon❤🤗 — Elissa (@elissakh) June 6, 2019

واعتذرت هيفا حينها للجهمور عن غيابها عن حفلات عيد الفطر بسبب مرضها، وكتبت: "أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً".

ومن الفنانات اللواتي تمنين الشفاء العاجل للفنانة هيفا، إليسا، وسيرين عبد النور، وأخريات كثر.