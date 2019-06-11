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عمرو دياب في حفله للجمهور السعودي: وحشتوني

المصدر: العربية.نت - مريم الجابر
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افتتح النجم عمرو دياب حفلته في جدة بكلمة "وحشتوني" للجمهور الذي بلغ عدده 6 آلاف شخص.

ويأتي الحفل الغنائي للفنان عمرو دياب، ضمن سلسلة حفلات "موسم جدة" هذا الصيف، في مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة".

وقدمت الحفل المذيعة جيسي كرم، التي عبّرت عن سعادتها لزيارة المملكة لأول مرة، مستهلة الحفل بالشكر والامتنان لهيئة الترفية لإتاحة هذه الفرصة.

المذيعة جيسي كرم مقدمة الحفل المذيعة جيسي كرم مقدمة الحفل

من جهته شكر النجم عمرو دياب المستشار تركي آل الشيخ قائلاً: "أشكر صديقي الشاعر على إتاحة الفرصة لي لمقابلة هذا الجمهور في جدة المدينة التي أحبها".

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واستمتع الجمهور بوصلات من أشهر أغنياته مثل "تملّي معاك" التي رددها الحضور و"قمرين" وكذلك "هي عامله إيه"، وكانوا يهتفون له بـ "ميال ميال"، حتى غناها وسط تفاعل كبير.

ومن المقرر أن يستمر موسم جدة في الفترة من 8 يونيو حتى 18 يوليو 2019، وقد افتتحت المطربة الإماراتية أحلام، نسخة هذا الموسم على مسرح الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويستهدف الموسم مختلف الفئات العمرية من العائلات والأفراد على السواء، وذلك في مسعى لدعم قطاع الفعاليات والمناسبات كأحد أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني، وتعزز مكانة مدينة جدة باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية، إضافة إلى تسليط الضوء على تراثها البحري وموروثها الثقافي والفني العريق.

الفنان عمرو دياب الفنان عمرو دياب
أثناء تأدية أغنية أثناء تأدية أغنية
تفاعل الجمهور مع عمرو دياب وطالبه بتأدية أغنية تفاعل الجمهور مع عمرو دياب وطالبه بتأدية أغنية
عمرو دياب أثناء الحفل عمرو دياب أثناء الحفل

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