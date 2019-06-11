هذا جديد الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف

حالة من القلق أصابت محبي وجمهور الفنان المصري عزت أبو عوف، بسبب الأخبار الواردة من مستشفى الصفا بحي المهندسين في العاصمة المصرية القاهرة حيث يتلقى العلاج.

وأدخل الفنان إلى المستشفى في حالة حرجة بسبب إصابته بانخفاض شديد في ضغط الدم وحالة جفاف، وهو ما استدعى وضعه في العناية المركزة.

وكشفت شقيقة عزت أبو عوف، الفنانة مها أبو عوف، عن تطور جديد في حالته الصحية، حيث بدأ أبو عوف في الاستجابة للعلاج وعاد جزئيا للوعي بعدما قام بفتح عينيه.

غير أن هذا التحسن مازال بسيطا، ويحتاج الفنان المصري، الذي ترأس مهرجان القاهرة السينمائي، إلى دعوات جمهوره ومحبيه من أجل تخطي هذه الأزمة.

وذكرت مها أبو عوف أنها تحرص وعائلتها على إبلاغ شقيقها بكم الاتصالات التي تأتي للاطمئنان عليه، وعلى الرغم من كونه لا يتحدث في الوقت الحالي، إلا أنها تشعر أن هذه المساندة تساعده على التحسن.

كما أعربت الفنانة المصرية عن غضب العائلة من كم الشائعات التي تخرج بحق عزت أبو عوف، مطالبة الجميع بالرجوع إليها هي أو المخرجة مريم أبو عوف، ابنة الفنان، من أجل معرفة مستجدات حالته الصحية.

ولم تضع الفنانة مها أبو عوف، زوجة عزت أبو عوف ضمن المسموح لهم بالتصريح عن حالته الصحية، خاصة أن الأخيرة نسبت إليها تصريحات تؤكد أن حالة زوجها أصبحت جيدة، وهو ما نفته شقيقته، مؤكدة أن الحالة غير مستقرة.