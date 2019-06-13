أميركي حضر فيلم "أفنجرز: أندغايم" 113 مرة.. وهذا السبب

يحاول أحد محبي أفلام مارفل في الولايات المتحدة جاهدا مساعدة "أفنجرز: أندغايم" على أن يصبح الفيلم الأكثر ربحا في التاريخ.. فقد شاهده 113 مرة، وقد يدخل موسوعة "غينيس" مسجلاً رقماً قياسياً.

Round/View 113



-Where are you?

-Mexico. The federales found a room filled with bodies. Looks like a bunch of cartel guys. Never even had the chance to get their guns off.#AvengersEndgame @RobertDowneyJr @DonCheadle @Russo_Brothers @MarvelLATAM @louisde2 pic.twitter.com/rIzql0iPxj — Agustin Alanis (@agalanis17) June 12, 2019

وكتب أغوستان ألانيس على "تويتر": "أعمل 10 ساعات وأشاهد الفيلم مرتين في اليوم خلال أيام الأسبوع لمدة ست ساعات على الأقل"، مرفقاً المنشور بصورة له في دار للسينما حاملا البطاقة رقم 110 لمشاهدة الفيلم. وقد ألحقها بتغريدات أخرى تثبت أنه شاهد هذا الفيلم 3 مرات أخرى، مما يجعل رقم المشاهدات حتى الآن 113.

وقد كسر ألانيس الرقم القياسي السابق الذي سجله العام الماضي انطوني ميتشل الذي شاهد فيلم "أفنجرز: إنفينيتي وور" 103 مرات، ما أدخله موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

ويوثّق ألانيس الذي يعيش في فلوريدا رحلاته لمشاهدة الفيلم على "تويتر"، حيث ينشر لنفسه صورة في كل مرة يذهب فيها إلى السينما مع تذكرة جديدة في يده.

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وقد حقق هذا الفيلم الأخير من سلسلة أفلام "أفنجرز" 2.732 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي حتى الآن، ما جعله يقترب من التفوق على فيلم "أفاتار" الذي حقق 2.788 مليار دولار ليصبح الفيلم الأكثر تحقيقا للإيرادات على الإطلاق.

لكن خبراء ومراقبون يقولون إن الفيلم بدأ يفقد من زخمه وقد ينتهي به الأمر في المرتبة الثانية في المستقبل المنظور.. هذا إذا لم يقم محبو هذه السلسلة بـ"واجبهم" مثل ألانيس لمساعدة "أفنجرز" على انتزاع اللقب من "أفاتار".