محمد هنيدي يعلن عن فيلمه الجديد.. ويجسد "عقلة الإصبع"

كشف الفنان المصري محمد هنيدي عن خطوته السينمائية الجديدة، التي تأتي بعد غياب عامين عن السينما، حيث كان فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" هو آخر الأعمال.

وأعلن الفنان المصري عن استعداده لتقديم فيلم يحمل اسم "كينج سايز" يجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع"، وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

وأكد هنيدي أن حلمه منذ وقت طويل هو تجسيد شخصية "عقلة الإصبع"، من أجل نقل ما يشعر به قصار القامة إلى الجمهور، مشيرا إلى كون الفيلم سيتكلف إنتاج ضخم للغاية، وستشرف شركات عالمية على أعمال الجرافيكس الخاصة بالفيلم الذي طرح الإعلان الأول الخاص به، وظهر فيه هنيدي وهو يعاني في مواجهة قطة.

وكالعادة لم يخلُ الأمر من الكوميديا والمزاح، وذلك حينما أعلن هنيدي عن تقديمه لشخصية "عقلة الإصبع"، فما كان من زميله أحمد فهمي إلا الرد عليه قائلاً "والله من زمان وأنا بقولك اعمل قصة حياتك فيلم.. ألف مبروك يا نجم".

ليرد عليه هنيدي بالملصق الخاص بفيلم "كلب بلدي" الذي قام ببطولته أحمد فهمي، وعلق عليه قائلاً "والله أنا ماقتنعتش إلا بعد ما أنت عملت قصة حياتك يا فهمي.. فليك الفضل.. شكراً يا حبيبي".

وأعلن هنيدي عن فرصة لقصار القامة من أجل حضور الفيلم في عرض خاص، حيث أكد أنه سيمنح 100 شخص ممن سيقومون بمشاركة إعلان الفيلم عبر حساباتهم على "فيسبوك" فرصة حضور العرض الخاص للفيلم بصحبة بطله، بشرط ألا يتجاوز طول الشخص 165 سنتيمترا.